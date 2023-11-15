開放赴陸團卻限額讓業者炸鍋 王國材鬆口：會酌予調整

政府預計明年春節前將解除赴陸旅遊禁團令，不過陸委會卻說初期將限額2000人次，引發旅遊業反彈。交通部長王國材表示，當初的確討論到限額，應該是陸委會想說剛開始人不多，所以分階段，這都會再與陸委會及業者討論，到時出團數多的話，人次會酌予調整。

王國材今天赴新北泰山區公所出席「立法院交通委員會考察新北地區交通建設暨危險路口改善座談會」，他在會後接受媒體聯訪時表示，明年春節前宣布相關政策內容，並於明年3月1日開始出團，這都不會變；至於細節，陸委會會再跟交通部做討論。

王國材說，的確當時在8月時是有討論到2000人次的限制；他推測陸委會想法應該是分階段，因為剛開始沒那麼多團，但如果大家明年討論到說有那麼多團的話，交通部會再跟陸委會做細節討論，相關內容也將於明年春節前公布。

王國材呼籲，各業者也不要擔心，現在該準備的，就可以開始，交通部屆時會跟陸委會及所有旅行業再討論，看那時候大家準備的狀況。

另外，有關討論內容是否會討論到每天限額？王國材說，如果大家都說出團數會比較多，會酌予調整。