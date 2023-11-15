環團向全球塑膠公約喊話盼台灣列觀察員 環境部長薛富盛這麼說

全球塑膠公約第三次談判（INC3）正式登場，將針對塑膠全生命周期（從生產到廢棄物）提出減少全球塑膠汙染的規範，台灣關心塑膠議題的環團發布聯合聲明，盼大會能讓台灣以觀察員身分參與；環境部長薛富盛表示，非常支持NGO團體表達訴求，今年COP28其中一個主題就是不應排除任何單位或團體，卻還有人被排除，真的很諷刺，盼國際社會能支持台灣，讓台灣身為地球村一員貢獻能力。

全球塑膠公約自13日至19日於肯亞奈洛比聯合國環境規畫署總部舉行第三次談判，全球塑膠公約將是具有法律約束力的國際公約，預計針對塑膠全生命周期提出減少全球塑膠汙染的規範。

台灣灣9個環團為此發布聯合聲明，台灣石化產業有70％產品是出口，根據聯合國貿易與發展會議報告指出，台灣是全球塑膠進出口貿易的全球前10強，鑑於全球塑膠條約涉及減少塑膠生產規範，因台灣不可能成為正式締約國，恐成為塑膠條約法外之地。

環團呼籲，全球塑膠條約談判應讓台灣以觀察員身分參與，並強化締約國與非締約國間的貿易規範，以貿易作為管制點，讓非締約國需符合條約規範，才能與締約國進行塑膠相關貿易。

薛富盛今赴立法院衛環委員會備詢，接受聯訪時表示，台灣是全球塑膠供應大國，化工材料、石化產業很發達，至少應以觀察員身分參與，若無法參與、共同締約實在很可惜。

薛富盛說，站在環境部立場，非常支持NGO團體表達求，告訴國際台灣在這部分應扮演重要角色，不該缺席，台灣是有能力協助進行氣候變遷，包含塑膠減塑，台灣也會呼應前求塑膠公約減少塑膠的規範。

薛富盛坦言，基於台灣外交處境，包含聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），因為台灣不是締約國無法參加，但台灣一直追求普世價值，這些國家應考量台灣。

薛富盛指出，今年COP28有4個主題，其中一個就是「不應該排除任何一個單位或團體」，這個主題已被凸顯出來，卻還有人被排除，真的很諷刺，希望國際社會能夠支持台灣，讓台灣身為地球村一員來貢獻自身的能力。