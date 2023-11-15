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吃東西常嗆咳恐引起吸入性肺炎 吞嚥訓練可改善

中央社／ 花蓮縣15日電

一般人有吃東西嗆咳經驗，但若頻繁嗆咳或有食物吞不下去情形，恐已有吞嚥問題；門諾醫院提醒，若經常發生易產生吸入性肺炎，而吞嚥障礙可透過專業評估及吞嚥訓練改善。

根據國民健康署資料顯示，全台吞嚥障礙者約有40萬人，其中65歲以上長者每10人有1人有輕度以上障礙；門諾醫院聽語治療團隊發現多數民眾因缺乏了解，容易忽略吞嚥問題而延誤就醫。

因此，門諾醫院日前到3處社區教會進行衛教篩檢，透過量表、喝水及口腔動作的篩檢，把關長者咀嚼吞嚥功能，並根據吞嚥篩檢結果，給予個人化吞嚥健康建議；另外，提醒需要的民眾，可以進一步就醫，接受完整診斷評估，以保障吃的安全。

語言治療師張嚴云表示，吞嚥障礙族群包括腦血管疾病、神經退化疾病、頭頸癌、肌少症等患者，如中風腦傷、巴金森氏症、失智症、口腔癌、咽喉癌及老化等都容易因口腔與咽喉的功能改變而發生嗆咳。

當出現吞嚥障礙時，除攝取水分可能不夠外，也會因食物不易吃進去，導致營養不足、體重下降；嚴重的吞嚥障礙，甚至可能造成吸入性肺炎。

門諾醫院聽語團隊提醒，民眾若發現喉嚨卡卡、時常嗆咳等吞嚥困難徵兆，務必盡快尋求復健科醫師及語言治療師協助，透過專業評估、吞嚥攝影檢查、吞嚥內視鏡檢查，了解障礙程度，進而安排吞嚥訓練，讓進食不再是難事，重拾吃的安全、健康及樂趣。

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