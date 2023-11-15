快訊

日本財政政策、貨幣政策陷矛盾且裹足不前 該怎麼解讀？

「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

嘉縣通報2例副傷寒 恐吃進未煮熟食物感染已痊癒

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉義縣近期通報2例副傷寒個案，經疫調可能是吃進未經煮熟食物，導致發燒腹瀉，經治療已痊癒；衛生局提醒民眾，飲食避免生食、飲水須煮沸，注意手部衛生及環境清潔。

嘉義縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，據疾病管制署資料顯示，嘉義縣10、11月共通報2起副傷寒案例，傷寒及副傷寒主要由糞口傳染，引起傷寒及副傷寒的細菌，會隨著患者糞便與尿液排出體外，進而污染食物及飲水，若吃下這些沒有煮熟、受污染食物或喝下不乾淨水源後，便有可能被感染。

衛生局表示，嘉義縣2起副傷寒個案，經疫調可能是吃進未經煮熟食物，導致發燒、腹瀉住院，經治療已痊癒；嘉義縣針對烤蚵業者加強稽查、輔導，宣導民眾注意食物須烤熟，並留意員工健康狀況，降低病毒傳播風險。

衛生局強調，貝殼類海產（例生蠔）、水果、蔬菜，或未經消毒處理的奶類及其製品特別容易受到污染。

縣府衛生局長趙紋華說，冬天來臨，腸胃道疾病容易混合上呼吸道疾病出現，尤其學校、長照機構人口密集，須多加留意，預防腸胃道疾病最好方式，就是勤洗手、做好環境消毒、食物充分煮熟並以熱食為宜，飯前、如廁後一定洗手，才能有效預防感染。

延伸閱讀

慢病好日子／小行動護健康 嘉縣手作健康飲同歡

嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

嘉縣工安意外 19歲工人高處墜落不治

嘉縣無好孕專車 議員黃嫈珺提補助6千減輕生養負擔

相關新聞

小港機場幫中央大內宣？ 臉書狂貼政令宣傳 學者批敷衍

疫情解封迎來旅遊潮，身為台灣門面之一的小港機場被質疑淪為「政治宣傳工具」，頻幫中央政令大內宣，小港機場的臉書專頁上近10...

影／退休金不夠用！老年生活被打趴 勞團喊「勞退提撥要調高」

2024年總統大選在即，勞團今集結近百人於行政院門口高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」，指勞退新制雇主提繳6%上路至...

護理國考門檻波波牙醫爭議 醫師人員抗議 薛瑞元回應了

考選部日前降低護理師國考門檻引發爭議，由醫事人員組成的「台灣醫事人員大聯盟」將19日在凱道進行「黑十字運動」，訴求將醫事...

台鐵公司章程子法勞資兜不攏 工會指交通部會前突襲

台鐵局明年元旦掛牌國營台鐵公司在即，公司章程與相關子法，勞資雙方多次意見分歧。台灣鐵路工會表示，昨預定台鐵公司第二次籌備...

紐國乳品將零關稅 農業部擬補貼淘汰1.2萬頭乳牛

2025年紐西蘭乳品輸台零關稅。農業部代理部長陳駿季今天說，年底前提4年期產業調整計畫，內含淘汰寡產牛1.2萬頭，每頭擬...

影／保護大台北水源 反核團體要求撤銷核四核能用地

拆核四促進會今天舉行「撤銷核四核能用地，保護大台北水源區！」記者會。流自雙溪鄉之雙溪河和流自吉林之枋腳溪，及流自水返港山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。