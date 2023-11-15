嘉縣通報2例副傷寒 恐吃進未煮熟食物感染已痊癒

嘉義縣近期通報2例副傷寒個案，經疫調可能是吃進未經煮熟食物，導致發燒腹瀉，經治療已痊癒；衛生局提醒民眾，飲食避免生食、飲水須煮沸，注意手部衛生及環境清潔。

嘉義縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，據疾病管制署資料顯示，嘉義縣10、11月共通報2起副傷寒案例，傷寒及副傷寒主要由糞口傳染，引起傷寒及副傷寒的細菌，會隨著患者糞便與尿液排出體外，進而污染食物及飲水，若吃下這些沒有煮熟、受污染食物或喝下不乾淨水源後，便有可能被感染。

衛生局表示，嘉義縣2起副傷寒個案，經疫調可能是吃進未經煮熟食物，導致發燒、腹瀉住院，經治療已痊癒；嘉義縣針對烤蚵業者加強稽查、輔導，宣導民眾注意食物須烤熟，並留意員工健康狀況，降低病毒傳播風險。

衛生局強調，貝殼類海產（例生蠔）、水果、蔬菜，或未經消毒處理的奶類及其製品特別容易受到污染。

縣府衛生局長趙紋華說，冬天來臨，腸胃道疾病容易混合上呼吸道疾病出現，尤其學校、長照機構人口密集，須多加留意，預防腸胃道疾病最好方式，就是勤洗手、做好環境消毒、食物充分煮熟並以熱食為宜，飯前、如廁後一定洗手，才能有效預防感染。