明起大陸冷氣團報到 氣溫直直落周末最低下探11度

今天稍微回暖一天後，中央氣象署指出，明天起，鋒面通過，緊接大陸冷氣團南下，溫度有明顯降幅，尤其周末留意日夜溫差明顯，周末各地低溫北部、中部、宜蘭僅11至14度；南部、花東14至16度。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生機率，預估影響至今晚。

中央氣象署預報員林伯東表示，今天白天，宜蘭、花蓮、台東有降雨情況，尤其宜蘭會有較明顯雨勢；隨著東風漸減，今晚雨勢減緩，不過天氣將有明顯轉變。

他說，明天起，隨著北邊鋒面逐漸通過台灣，緊接大陸冷氣團南下，風力明顯增強，尤其注意溫度明顯下降，預估周末各地低溫北部、中部、宜蘭11至14度；南部、花東14至16度，

降雨型態方面，林伯東表示，明天鋒面通過，北部地區、東半部地區及中部山區有降雨，尤其北部地區有明顯雨勢發生；不過，因後期乾冷空氣南下，降雨趨勢緩和。提醒周末降溫幅度明顯，特別注意保暖。