快訊

直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

評／「藍白合」柯若寸土不讓…不是政黨合作 是政黨併購

遭爆藍白二會前赴陸見宋濤！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

明起大陸冷氣團報到 氣溫直直落周末最低下探11度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周四起鋒面通過，緊接大陸冷氣團南下，溫度有明顯降幅，尤其周末留意日夜溫差明顯，周末各地低溫北部、中部、宜蘭僅11至14度；南部、花東14至16度。示意圖。圖／本報資料照片
周四起鋒面通過，緊接大陸冷氣團南下，溫度有明顯降幅，尤其周末留意日夜溫差明顯，周末各地低溫北部、中部、宜蘭僅11至14度；南部、花東14至16度。示意圖。圖／本報資料照片

今天稍微回暖一天後，中央氣象署指出，明天起，鋒面通過，緊接大陸冷氣團南下，溫度有明顯降幅，尤其周末留意日夜溫差明顯，周末各地低溫北部、中部、宜蘭僅11至14度；南部、花東14至16度。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生機率，預估影響至今晚。

中央氣象署預報員林伯東表示，今天白天，宜蘭、花蓮、台東有降雨情況，尤其宜蘭會有較明顯雨勢；隨著東風漸減，今晚雨勢減緩，不過天氣將有明顯轉變。

他說，明天起，隨著北邊鋒面逐漸通過台灣，緊接大陸冷氣團南下，風力明顯增強，尤其注意溫度明顯下降，預估周末各地低溫北部、中部、宜蘭11至14度；南部、花東14至16度，

降雨型態方面，林伯東表示，明天鋒面通過，北部地區、東半部地區及中部山區有降雨，尤其北部地區有明顯雨勢發生；不過，因後期乾冷空氣南下，降雨趨勢緩和。提醒周末降溫幅度明顯，特別注意保暖。

延伸閱讀

首波冷氣團要來了 吳聖宇：周五乾冷空氣長驅直入 影響到周末

宜蘭縣大雨特報 明天鋒面通過再降溫

把握明短暫回暖 周五首波大陸冷氣團、日夜溫差逾10度

宜蘭山地鄉鎮對抗氣候災害 溫室氣體淨排放量負50萬公噸

相關新聞

拍打肚子會有水波震盪？ 小心這婦科癌王已找上門

醫師王樂明提醒女性民眾，若長期有便秘、腹脹的現象發生，甚至在拍打肚子時會有水波震盪的感覺，除了向腸胃科就醫之外，可能還是不易被發現的卵巢癌前兆，他呼籲女性民眾應留心。

周五迎首波冷氣團 吳德榮：下探10度低溫早晚極冷

根據氣象署觀測資料顯示，今天最低溫是雲林虎尾16.7度，新北石門、基隆市17.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今...

護理國考門檻波波牙醫爭議 醫師人員抗議 薛瑞元回應了

考選部日前降低護理師國考門檻引發爭議，由醫事人員組成的「台灣醫事人員大聯盟」將19日在凱道進行「黑十字運動」，訴求將醫事...

明起冷空氣到「接近強烈冷氣團」 賈新興：最冷可能10度以下

今天回暖，不過，明天的天氣將再度轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周六受接近強烈大陸冷氣...

未來1周天氣劇烈變化 粉專：周五冷氣團襲台冷到下周一

務必注意接下來天氣的劇烈變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣逐漸減弱，今天短暫回暖，明天鋒面通過，北部、...

台台併倒數！釘子戶讚台灣之星9大點 驚低價4G吃到飽資費等於「三大電信這方案」

台灣大哥大與台灣之星的「台台併」合併基準日訂在12月1日，不少用戶開始倒數懷念「台灣之星」時光。一名網友列出台灣之星當時搶攻市場的9大點事蹟，也打亂電信業者市場推出4G吃到飽方案，並表示「我用終身188我由衷感謝」引起共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。