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首波冷氣團要來了 吳聖宇：周五乾冷空氣長驅直入 影響到周末

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
周五開始首波大陸冷氣團南下，溫度有明顯下降的趨勢。本報資料照片
周五開始首波大陸冷氣團南下，溫度有明顯下降的趨勢。本報資料照片

這兩天北台灣明顯變冷，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，主要是東北季風增強，不過，根據實際觀測資料來看，郊區溫度最低大概也只降到14-15度間，市區17-18度以上，仍屬於東北季風增強等級，「只是因為前一陣子實在太溫暖，所以反差讓大家覺得有點大」。

吳聖宇說，今天東北季風減弱，風向較偏東風，降雨的區域會偏向東北角到東半部的宜花東、恆春半島為主，包括大台北西側開始往南到高屏一帶的西半部地區天氣大致穩定，多雲或有陽光的天氣型態。

溫度方面，今天北部、東北部也會較前兩天回升，高溫預估回升到23-25度，沒有像前兩天那樣高溫只有20度上下感覺明顯偏涼的狀況，花東地區高溫24-26度，台中以南地區高溫有27-29度。

吳聖宇表示，其實這兩天北部雖然感覺偏涼，但是中南部白天有陽光，高溫都還是有升上去，南部甚至有29-30度的實測高溫，天氣狀況、陽光輻射強弱，也是影響溫度表現很重要的一個因素。今晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區還是要注意局部低溫，仍有17-19度低溫發生的機會，感受還是較涼一些。

明天有下一波鋒面要接近並且通過，吳聖宇表示，預報資料來看，應該從一早開始苗栗以北到東北部一帶的天氣就會逐漸開始有變化，雲量增多，上午起下雨的機會提高。

他說，預估鋒面應該明天中午前後到傍晚之前會快速掠過台灣，入夜後離開，因此中午到傍晚這段期間降雨機會最高，苗栗以北、東半部、恆春半島普遍有短暫陣雨，中部、南部山區也會有局部短暫陣雨，其中北部山區在鋒面掠過時可能有稍大的雨勢。

不過，吳聖宇說，鋒面通過很快，因此降雨的時間並不長，明天晚間降雨就會逐漸縮減到東北季風增強的迎風面地區。同時因為鋒面後跟著南下的冷空氣秉性明顯偏乾，因此迎風面的後續降雨可能也不會太過明顯。

他表示，周五乾冷空氣長驅直入，可能只剩下花東地區、恆春半島還有一些零星飄雨的機會，其他地方轉為晴到多雲。周末兩天在乾冷空氣影響下，各地預估都是晴到多雲的天氣型態，沒有明顯的下雨機會或區域，這種好天氣看來甚至可以維持到下周前半，因此從周五開始會有一段不太下雨的穩定天氣時期。

溫度方面，吳聖宇說，尤其是從周五開始，這個秋冬季節首波大陸冷氣團南下，溫度有明顯下降的趨勢。配合輻射冷卻作用，溫度最低點預估會發生在周六清晨，中部以北、東北部、花東縱谷空曠地區可能會有10-12度低溫發生機會，南部空曠地區也可能降到12-14度間，都市地區低溫像是在台北也有機會降到14度上下。

他說，幸好是乾冷，因此白天陽光出來後，溫度就會上升，周日清晨看來還會有一次比較低的溫度發生機會，不過冷空氣最強的時間已過，預估中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫在11-13度左右，周日白天開始溫度上升的趨勢就會明顯的出現，呈現回暖的型態。

這波大陸冷氣團好像來得早？吳聖宇表示，實際上根據中央氣象署統計資料，每年11月10日至12月15日間出現該年秋冬季第一波大陸冷氣團都是正常的範圍，紀錄上最早的第一波大陸冷氣團出現在1957年的10月8日，而最晚的第一波大陸冷氣團則是出現在1995年的1月4日，所以今年這次的大陸冷氣團南下看來還算是正常時間。

降雨預報和地面風場預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
降雨預報和地面風場預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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