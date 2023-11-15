護理國考門檻波波牙醫爭議 醫師人員抗議 薛瑞元回應了

考選部日前降低護理師國考門檻引發爭議，由醫事人員組成的「台灣醫事人員大聯盟」將19日在凱道進行「黑十字運動」，訴求將醫事人員總量管制原則修法入法、落實職場友善，回歸健保正常點值；衛福部長薛瑞元表示，醫事人員多寡須隨需求做評估，國考難度會找測試人員先做評估。

考選部日前公告修正護理師國考規則，護理專業應試科目中的基本護理學與護理行政、內外科護理學、產兒科護理學、精神科與社區衛生護理學等四大臨床科目，各占22.5％，合計90％；原本占比20％的基礎醫學科目，則調降為10%，預計明年3月31日施行。

另外，醫界、牙醫界、中醫界、護理界組成的「台灣醫事人員大聯盟」，不滿政府欲加碼護理師名額、不思考建設性改革、保留好的人才及對波波牙醫大開後門，19日在凱道舉行靜坐「黑十字運動」。

薛瑞元今赴立法院備詢前接受聯訪時指出，醫事人員數量到底要多少，須隨需求做評估，若要用很死的數字框住，究竟是不是好的主張有待評估，目前為止沒有說要特別怎樣。

護理師國考門檻部分，薛瑞元表示，所有考試的難度都一樣，目前專職人員的國考採標準制，達到一定分數就算合格；薛瑞元說，每年通過國考人數不太一樣，若考試題目較難，合格人數就較少，這需要逐年事後探討考試題目是否適合。

薛瑞元指出，當然事後探討沒辦法保障所有考生權益，在考試上有很多方式，如找一些測試人員，讓考過的人先試考以評估難度，這部分技術上可做到。

針對護理師國考門檻降低，薛瑞元12日稱不解護理反彈，反問「不知道邏輯在哪裡？」遭國民黨立委參選人李彥秀批「好大官威」，更指出連衛福部護理健康照護司司長蔡淑鳳都打臉薛瑞元，表示新進人員雖是主要護理人力來源，但留住資深人員才是根本。

對於被批「好大官威」，薛瑞元僅說，噴口水而已，但護理人力問題千頭萬緒，國考、訓練都需要檢討，大家比較專注在用人的部分，如職場環境等，但其他部分還是要檢討。