影／9旬阿公換人工關節2天能爬樓梯 成最好的生日禮物

台中一名91歲阿公平常靠務農當養生保健，今年初右腳痠痛，上月要靠輔助器才能走，後來到台中大甲李綜合醫院治療，該院副院長、骨科主治醫師王芳英發現他膝蓋關節退化，合併內翻變形，經過手術後隔天能下床，兩天後可爬樓梯，他下月要過生日，他說：「能自己走路真好，這是最好的生日禮物」。

醫師王芳英表示，該患者在手術前行走路自如，後來右邊膝蓋才痛到無法走路，最後要靠輔助器，經過檢查，發現退化性關節炎已經屬於第四期，軟骨已經磨穿、硬骨也變形，合併內翻變形15度，跨科醫師評估患者身體況狀良好，決定換上人工關節，同時做內側韌帶的放鬆手術，手術時間大約2個小時，術後矯正後腳已變直，隔天能下床行走，兩天後能爬樓梯。

王芳英指出，90歲以上的患者手術個案較少，該患者術前能正常生活，一切生活能自我打理，每天能走路、散步，家屬蒐集資料，詢問過曾做過同樣手術的患者後，再經過家庭會議，放心地讓長輩開刀。他說如果患者失能、臥床、無法自理，就不建議手術。

王芳英說，台灣微創人工膝關節發展，至今超過10年，他從事人工膝關節手術30年，成功案例超過一萬例，3年前發表改良式微創人工關節手術，術後隔天就可下床行走，迅速恢復日常生活，省去家人照顧與繁雜的復健過程。近年來科技發展，人工關節使用電腦導航定位、客製化，不少廠商也推出機械手臂，但是機械手臂對關節及韌帶的平衡，在靜態與動態上還是有其極限。

王芳英說，目前做膝蓋關節置換手術的患者，大多以70歲到80歲最多，台灣在2025年邁入超高齡社會，預估90歲以上的患者會慢慢的增加，該醫院進行全人化照顧，高齡患者在手術前進行跨科團隊評估與術後的照顧，只要患者身體狀況平穩，經過內科醫師團隊評估，便能開刀進行人工關節置換手術，年紀不會是考量因素。

患者透露，他平常跟太太住在一起，每天都要下田、鋤草、養雞，務農一輩子現在依舊習慣活動工作，也當作是運動，更是養生之道，他開玩笑地說，不能只剩下吃的功能，他說：「我太太跟著我做事、下田，如果我沒有幫她，她會很累，我會捨不得，所以我一定要好。」