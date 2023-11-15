蛋價連3降 陳駿季：若續跌 對蛋農、消費者都不好

雞蛋買氣不佳，連3周降價，農業部代理部長陳駿季說，所有價格都是市場機制，現在市場上的價格，對蛋農本身利潤滿微薄，若蛋價續跌，對蛋農、消費者都不好。

他說，因為當雞蛋價格繼續跌到某個程度，蛋農就可能棄養，造成惡性循環。在正常供應下，希望後端需求能達到正常。希望鼓勵過往早餐通路後端市場價格也可以適度調整，讓消費者能享用到國產雞蛋。

立法院經濟委員會今天審查農業部凍結預算。陳駿季表示，國內目前雞蛋生產量已經達到供需平衡約2400萬顆，近期雞蛋消費較弱，也鼓勵民眾能夠安心享用國產雞蛋。