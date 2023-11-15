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蛋價連3降 陳駿季：若續跌 對蛋農、消費者都不好

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季說，若蛋價續跌，對蛋農、消費者都不好。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季說，若蛋價續跌，對蛋農、消費者都不好。記者彭宣雅／攝影

雞蛋買氣不佳，連3周降價，農業部代理部長陳駿季說，所有價格都是市場機制，現在市場上的價格，對蛋農本身利潤滿微薄，若蛋價續跌，對蛋農、消費者都不好。

他說，因為當雞蛋價格繼續跌到某個程度，蛋農就可能棄養，造成惡性循環。在正常供應下，希望後端需求能達到正常。希望鼓勵過往早餐通路後端市場價格也可以適度調整，讓消費者能享用到國產雞蛋。

立法院經濟委員會今天審查農業部凍結預算。陳駿季表示，國內目前雞蛋生產量已經達到供需平衡約2400萬顆，近期雞蛋消費較弱，也鼓勵民眾能夠安心享用國產雞蛋。

針對仍有縣市的營養午餐禁用液蛋。陳駿季表示，也再次呼籲某些縣市禁止液蛋使用，希望更快恢復；目前市面上雞蛋都是國產雞蛋，期待沒有疑慮下能盡快開放液蛋使用，也能刺激買氣，讓國產雞蛋能順利銷售，確保正在轉型的雞蛋產業能夠順利進行。

雞蛋買氣不佳，連3周降價。示意圖。本報資料照片
雞蛋買氣不佳，連3周降價。示意圖。本報資料照片

雞蛋 陳駿季 液蛋

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