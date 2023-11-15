拍打肚子會有水波震盪？ 小心這婦科癌王已找上門

便秘、腹脹恐是卵巢癌前兆，婦產科醫師王樂明提醒女性民眾，若長期有便秘、腹脹的現象發生，甚至在拍打肚子時會有水波震盪的感覺，除了向腸胃科就醫之外，可能還是不易被發現的卵巢癌前兆，他呼籲女性民眾應留心。

王樂明近日在《健康好生活》節目中分享婦科3大癌症，包括子宮頸癌、子宮體癌及卵巢癌。他表示，前兩者因近年抹片的大量宣導，發生率已退居癌症排名許多。

王樂明說，唯獨卵巢癌，目前仍沒有偵測的工具，加上早期幾乎沒症狀，又因卵巢位於子宮後方，且在骨盆腔的最底部，且大小僅有一個拇指般的大小，通常只有到卵巢癌第三、第四期時才能明顯感受到異常症狀，「那時候已經來不及了」。

王樂明並指出發現不易的關鍵還有一點，因為卵巢的位置與腸道相近，通常卵巢有異狀時，會被誤以為是腸道有問題。王樂明以自己50歲以上的阿姨為例，因為經常受到便秘和脹氣困擾，讓她誤以為是腸胃出問題，但多年來掛的是消化內科，照了胃鏡和大腸鏡都未發現異樣，每次便秘也是「吃一些軟便藥就通了」。

直至一年後發現肚子「脹到像水蛙」，且拍起來會有水波震盪，才驚覺不對勁，在前往醫院消化內科檢查後確定住院，婦科醫師會診時才發現已是卵巢癌末期。

王樂明解釋，若女性民眾拍肚子會產生水波震盪的感覺，有可能是因為卵巢癌惡化所產生的腹水，千萬別輕忽。他也呼籲，若女性自己感到有腹部脹痛、腰痛、月經量過少或停經、女性荷爾蒙紊亂、下肢及外陰部水腫、莫名消瘦等6大症狀時，請務必前往婦產科檢查。

此外，王樂明也提醒幾類好發卵巢癌的女性，包括年齡50歲以上、未生育或不孕，有子宮內膜異位症病史者、單獨服用雌激素藥物超過10年者、乳腺癌易感染基因發生突變的人群，及有卵巢腫瘤或惡性腫瘤家族史的女性，也都是高危險族群，平時應定期健康檢查，避免癌症不知不覺找上門。