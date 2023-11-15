中央畜產會過期蛋銷毀、即期蛋加工 兩標案雙雙流標
根據農業部官方網站的最新資料(10月18日)顯示，目前過期待銷毀的進口雞蛋有5580萬顆；中央畜產會日前公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀342公斤(約5700萬顆)過期雞蛋，預算4446萬；以及「進口雞蛋轉作殺菌冷凍液蛋」委託勞務案，兩案雙雙流標，農業部今天表示，會了解流標原因，盡快二次開標。
立法院經濟委員會今天審查農業部凍結預算。根據畜產會官方網站上顯示，「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案10月20日公告，11月13日截標、11月14日開標，履約期限為12月31日；這也是今年政府執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務，進行公開招標；而「進口雞蛋轉作殺菌冷凍液蛋」委託勞務案10月23日公告，11月8日開標，但兩者都流標。
農業部代理部長陳駿季表示，加工蛋部分目前為止並沒有合於規定的廠商，就是家數沒有達到三家以上，所以這一次雞蛋業務會流標，會做第二次的公告，在整個採購過程中第一次流標其實是蠻正常的一件事，還是會去協調，現在目前大概有66家合格的堆肥場，會去了解為什麼業者第一次不來投標，了解以後會做第二次公告。
陳駿季說，希望盡快把過期雞蛋銷毀，所有銷毀都會有第三方的人，包括政風、縣市政府會一起看著過期雞蛋拿到堆肥場去，請外界放心。
至於進口雞蛋從11月14日開始暫停進口。陳駿季說，澳洲部分暫緩進口，因為依照長約規定，當我國需要時，兩周前通知，保留合約是因為11、12月底到1月還有一波疫情影響，絕對不能因為看到目前雞蛋產銷平穩掉以輕心。
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