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嘉義周五冷空氣降臨、日夜溫差大 建議洋蔥式穿搭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義氣象站觀測本周五晚上嘉義地區氣溫會降至13度，日夜溫差達11度，建議民眾早晚出門要加衣物。記者李宗祐／攝影
嘉義氣象站觀測本周五晚上嘉義地區氣溫會降至13度，日夜溫差達11度，建議民眾早晚出門要加衣物。記者李宗祐／攝影

近來嘉義地區民眾感受到秋天涼意，而且日夜溫差大，有些家庭也出現感冒症狀；嘉義氣象站表示，本周五嘉義地區入秋以來最強冷空氣來襲，氣溫可能會下降至13度，日夜溫差達到11度，建議早晚出門加衣物、戶外活動洋蔥式穿搭因應變化氣候。

嘉義氣象站主任張耿衛表示，觀測嘉義市區在本月17日周五白天溫度有24度，晚上降至13度，隔天18日開始回溫白天有25度，晚上14度，19日白天27度，晚上16度，日夜溫差達11度。降雨機率0～10%。

他表示，觀測山區阿里山17日晚最低溫9度，白天18度，降雨機率0～20%；海區觀測東石17日晚最低溫16度，白天23度。降雨機率0～10%。

張耿衛說，冷氣團或東北季風影響天氣逐漸由北往南轉涼，所以有時候北部開始冷，嘉義地區還沒有感受到，嘉義感到冷時，北部又不一定會冷，這是因為嘉義地區還有空曠的嘉南平原幅射冷卻效應，幅射冷卻效應發生時，反而會比中北部冷。而在海區因為有海風調節，氣溫反而不會那麼明顯。

他說，會造成日夜溫差大，係晚上因為沒有陽光加溫，氣溫往下降，加上幅射冷卻效應，白天土壤地表會吸收太陽熱能，晚上地表上層會比較熱，熱空氣會往上散失掉，如果天空又是無雲狀況，散失的狀況會更快。

由於日夜溫差變化氣候，建議嘉義地區民眾早晚出門要多加衣物，如果在外勞動者洋蔥式穿搭，可以輕易地從最外層進行穿脫，在休息、體溫降低時穿回。

嘉義 低溫

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