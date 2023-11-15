10月地球體檢報告 賈新興：今年全年均溫鐵定破紀錄

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書發表「2023年10月地球體檢報告」一文，他表示，今年10月以及今年1月至10月雙雙破紀錄了，2023年全年均溫鐵定破紀錄了。

賈新興說，根據「Copernicus Climate Change Service／ECMWF」資料顯示，今年10月以及今年1月至10月雙雙破紀錄了，今年10月地球均溫15.30度，比1991-2020的平均高出0.85度，打破2019年10月的14.9度。

他表示，今年從6月開始都月月破紀錄，今年1月至10月均溫比2016年的紀錄高出0.10度，也比工業革命前高出了1.43度。今年10月海溫為20.79度，也破紀錄了。

賈新興表示，因為2016年11月和12月全球溫度相對略偏冷，但今年伴隨聖嬰現象的發展，以及目前全球日均溫的趨勢來看，2023年全年均溫鐵定破紀錄了。