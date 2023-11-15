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宜蘭縣大雨特報 明天鋒面通過再降溫
東北風影響，中央氣象署發布宜蘭縣大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率。
氣象署說，今天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
今天桃園至彰化沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有較強陣風；明天下午起基隆北海岸、宜蘭、苗栗以南沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼將有8至9級強陣風。
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