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明起冷空氣到「接近強烈冷氣團」 賈新興：最冷可能10度以下

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明天至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於周五深夜至周六清晨。本報資料照片
明天至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於周五深夜至周六清晨。本報資料照片

今天回暖，不過，明天的天氣將再度轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，觀察明天冷空氣的強度，受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現於周五深夜至周六清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下的低溫，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興說，明天苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南投山區及花蓮轉有局部短暫雨，明天深夜至周五清晨台東和恆春交界一帶有零星短暫雨。 周五至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，中南部日夜溫差大，下周四午後東北季風增強，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨。下周五南來水氣增多，高屏及台東有雨。

賈新興表示，周五菲律賓東方近海有熱帶性低氣壓生成的機率，增強為颱風的機率約3至4成。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

低溫 賈新興 天氣動態

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