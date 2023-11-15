乾冷空氣要來了！明起顯著變天 寒冷到周日、下探10度低溫

今天東北季風減弱，轉為偏東風環境，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，迎風面北海岸至東北角、東半部地區仍有偏多的雲量及局部短暫陣雨，尤其東北部地區降雨仍較多。西半部地區因為環境水氣減少，天氣相較昨天明顯轉好，大致是晴到多雲。

溫度方面，他說，由於冷空氣減弱，今天北部低溫不像過去兩天那麼低，普遍都在17度以上，清晨全台最低溫則在雲林虎尾16.7度。預估西半部地區白天氣溫回升仍然相當明顯，北部高溫23-25度，中南部28-30度，東半部仍然稍偏涼，花東全天約20-25度，雲雨最多的宜蘭仍只有18-21度。

明天天氣會有顯著且快速的變化，歐宗學表示，預估隨著鋒面系統逐漸接近，中北部從上午開始雲量陸續增多，中午左右鋒面開始通過，到深夜期間台中以北、東半部地區及各地山區都有局部短暫陣雨機會。

他表示，鋒面通過以後，緊接而來的便是東北季風南下帶來乾冷空氣，預估天氣會逐漸轉好，但也開始降溫，晚間北部市區低溫就會掉到16-18度，郊區可能再低約2-3度。

歐宗學說，周五乾冷空氣持續影響，北部白天高溫只有18-19度，中部22-24度，南部25-26度，花東雲量可能還是稍多，只有21-22度。

他指出，重點是入夜以後，雲量偏少將有利輻射冷卻，晚間至周六清晨降溫快速且幅度大，預估中北部市區低溫只有13-14度，很有可能達到大陸冷氣團標準，南部16-18度，花東也只有14-15度，在空曠郊區的最低溫可能下探10度左右。寒冷的感受會相當明顯，晚間外出務必做好保暖工作。

歐宗學說，幸好這波冷氣團水氣很少，周六各地天氣穩定晴時多雲，白天回溫明顯，北部、宜花白天高溫上看20-22度，中南部及台東可達24-26度，但入夜以後至周日清晨仍有類似低溫出現機會，日夜氣溫變化明顯，有相當大的日夜溫差、可達10度以上。

周日仍然持續穩定天氣，歐宗學表示，冷空氣也開始有減弱趨勢，雖然仍有著明顯的日夜溫差，但低溫預估會緩和一些，後續到下周三都還是類似的穩定天氣型態，可以好好把握。