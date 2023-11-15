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未來1周天氣劇烈變化 粉專：周五冷氣團襲台冷到下周一
務必注意接下來天氣的劇烈變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣逐漸減弱，今天短暫回暖，明天鋒面通過，北部、東部一波雨勢；中部、南部午後雲量增多，也有飄雨可能。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五首波冷氣團報到，溫度大幅下降，為乾冷型態，各地逐漸放晴。這波各地低溫預估12至14度。平原空曠區、內陸近山區輻射冷卻明顯的話，清晨時段有機會挑戰10度左右。冷空氣預計下周一減弱，溫度又會回升了。
中央氣象署說，今天東北季風減弱，雖然基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，而西半部地區天氣轉穩定、為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。溫度方面，氣溫稍回升，清晨夜裡各地低溫19至22度，白天高溫北部及東半部24至26度，中南部29至31度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化、適時調整穿著。
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