未來1周天氣劇烈變化 粉專：周五冷氣團襲台冷到下周一

務必注意接下來天氣的劇烈變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣逐漸減弱，今天短暫回暖，明天鋒面通過，北部、東部一波雨勢；中部、南部午後雲量增多，也有飄雨可能。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五首波冷氣團報到，溫度大幅下降，為乾冷型態，各地逐漸放晴。這波各地低溫預估12至14度。平原空曠區、內陸近山區輻射冷卻明顯的話，清晨時段有機會挑戰10度左右。冷空氣預計下周一減弱，溫度又會回升了。󠀠