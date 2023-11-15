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周五迎首波冷氣團 吳德榮：下探10度低溫早晚極冷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
周五起至下周二大陸高壓籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適、各地皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷。本報資料照片
周五起至下周二大陸高壓籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適、各地皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷。本報資料照片

根據氣象署觀測資料顯示，今天最低溫是雲林虎尾16.7度，新北石門、基隆市17.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在17度。今天北部17至24度、中部17至30度、南部17至31度、東部17至29度。

吳德榮說，今天至明天上半天東北季風減弱，北海岸、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略回升，北台灣仍偏涼，中南部多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

他表示，明天中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，晚起鋒後乾冷空氣緊接南下，降雨漸停，氣溫驟降。

吳德榮說，周五起至下周二大陸高壓籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適、各地皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷。

吳德榮表示，周五晚至周六晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。周六白天陽光下舒適，入夜至下周日清晨仍很冷，再度觸及大陸冷氣團定義，部分平地的最低氣溫仍在10度左右。

他說，周日白天起至周二乾冷的大陸氣團逐漸變性，氣溫逐日回升；白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。

歐洲（ECMWF）模式，周五20時（左圖）及下周二20時（右圖）地面氣壓及降水圖顯示，受大陸高壓影響，各地晴朗無雨。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式，周五20時（左圖）及下周二20時（右圖）地面氣壓及降水圖顯示，受大陸高壓影響，各地晴朗無雨。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 冷氣團 低溫

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