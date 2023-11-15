周五迎首波冷氣團 吳德榮：下探10度低溫早晚極冷

根據氣象署觀測資料顯示，今天最低溫是雲林虎尾16.7度，新北石門、基隆市17.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在17度。今天北部17至24度、中部17至30度、南部17至31度、東部17至29度。

吳德榮說，今天至明天上半天東北季風減弱，北海岸、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略回升，北台灣仍偏涼，中南部多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

他表示，明天中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，晚起鋒後乾冷空氣緊接南下，降雨漸停，氣溫驟降。

吳德榮說，周五起至下周二大陸高壓籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適、各地皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷。

吳德榮表示，周五晚至周六晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。周六白天陽光下舒適，入夜至下周日清晨仍很冷，再度觸及大陸冷氣團定義，部分平地的最低氣溫仍在10度左右。