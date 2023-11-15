健康你我他／心經安慰喪父痛 醫師治身也治心

佛光人廖森喜耳鼻喉科診所廖森喜醫師，對於前去診所看診的出家人及佛光山會員，均予免費看診。我雖是佛光人，但我家人非佛光人，去其診所，亦沒有收費。

罹患思覺失調症的家兄，因鼻竇炎及慢性喉嚨發炎，需我常載他去診所就醫。作家楊絳說：當你身處卑微，最有機緣看到世態人情的真相。

對於弱勢的精障者及其家屬，大多數人是歧視的，是不友善的，甚至尖酸刻薄。

親切且慈悲的廖醫師，總是專業熟練地幫家兄通鼻子及喉嚨抹藥，叮嚀家兄要心情放輕鬆，要多曬太陽，要多運動等等，甚至多次苦口婆心勸家兄快戒菸吧！一旁的我，深覺感動。

有次，前面看診的老農夫送了一些自己種的有機菜給廖醫師，輪到我們看診時，便把有機菜轉贈予我們，省下了一筆買菜錢。

前些日子，我們痛失摯愛的父親，診間的我們流露出悲傷的情緒，感同身受的廖醫師慈悲的安慰我們並分享當年他失去父親的傷痛。隨後，廖醫師信步走出診間，從櫃檯上拿取一本「般若波羅蜜多心經」遞給我們，建議我們多念誦並迴向給父親。

能遇見廖醫師，是我們的幸運及福氣，心中流淌著溫暖及深深地感動！從廖醫師身上，我看見了愛與慈悲！

深深恩情無以回報，在此說聲：謝謝廖醫師！