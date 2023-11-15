交部挨轟改口 併排臨停擬記點

職業駕駛不滿違停記點新制影響生計，交通部近日預告修法，路口、公車站十公尺及併排臨停上下客貨等違規行為，將暫緩記點、維持罰款；但因併排臨停也暫緩記點，引發社會反彈聲浪，交通部昨暫時撤回草案預告，並表示既然社會認為併排停車影響安全，將優先檢討這項違規行為，擬不將併排臨停納入暫緩記點項目。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，交通法規除兼顧駕駛人工作，也要維護道路秩序，這幾天多數意見認為併排停車影響安全，應有周延考量，因此暫時撤下「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」的預告修正草案，與相關部會檢討後會，重新預告。預計維持上、下客貨路口十公尺臨停、公車站十公尺臨停暫緩記點，可能維持併排臨停記點，不會影響十一月底實施時程。

由於因汽車未停讓行人而失去三歲女兒的台南余爸爸昨在臉書批評，「原本不允許所有車輛併排，修改成可允許臨時上下客貨，這不會太扯，可以這樣強渡關山嗎？請交通部立即撤回提案，邀集各大交通NGO共同討論。」引發社會關注與議論。

共同發起「還路於民大遊行」的YouTuber「Cheap」也說，交通部不該因職業駕駛比較大聲，就罔顧行人安全。交通部長王國材承諾保障行人安全，卻偷偷預告修正草案，他透露余爸爸親自打給王國材，加上相關團體反彈，交通部才撤下草案，他呼籲交通部與相關團體充分溝通。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，職業駕駛希望檢討整體記點制度，改善職業駕駛營運環境，既然交通部已承諾路口十公尺臨停、公車站十公尺臨停暫緩記點，就可接受較具危險性及影響車流的併排臨停維持記點，畢竟暫緩記點只是短期做法，駕駛長期還是要養成守法習慣。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾也說，可接受併排臨停維持記點，會婉轉與乘客溝通；部分駕駛可能會有情緒，交通部要花更多時間溝通，並視暫緩記點成效滾動式檢討。