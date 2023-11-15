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「以防萬一 活到100歲」 2023退休力論壇歡迎報名
聯合報將於12月2日（周六）舉辦退休力論壇，林口長庚護理師譚敦慈將以「挑戰一個人，假如我活到100歲」發表演說與分享，歡迎大家報名參加。
百歲世代來臨，長壽是現在進行式，每個人都要「以防萬一」活到一百歲。面對比想像更長的人生，一定要做好準備，超前部署。聯合報自2020年開啟國民退休準備工程，推出「「六種動物測驗你的退休力」，提醒大家及早準備老後生活，今年進一步付諸行動，舉辦「以防萬一，活到100歲」退休力論壇。
「以防萬一，活到100歲」退休力論壇同時也邀請政大金融科技研究中心主任王儷玲、關渡醫院院長陳亮恭、神經醫學權威劉秀枝、奧運國手陳怡安、樂活大叔施昇輝等專家，分享最新退休準備趨勢，現場還有博覽會，提供「一日退休練習生」體驗，歡迎揪團報名參加。
退休力論壇
時間：12月2日（六）
地點：中油大樓國光廳(北市信義區松仁路3號)
洽詢：02-8692-5588轉5616、2070
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