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擴大非親屬器捐 專家：應嚴擬配套

聯合報／ 記者李青縈李樹人／台北報導
1.1萬人還在等器捐 圖／聯合報提供
1.1萬人還在等器捐 圖／聯合報提供

韓劇「機智醫生生活」提及「非血緣」關係的器官捐贈，引發熱議，而自稱結識多年的好朋友最後因拿不出合拍照片，而被識破。器官捐贈移植登錄中心前董事長、北醫公衛學院教授李伯璋表示，朋友間捐腎捐肝，在許多國家行之多年，提高器捐風氣，但卻也出現「有錢人的朋友特別多」奇特狀況，國內應研擬嚴格的配套措施，降低民眾疑慮。

器捐中心副執行長劉嘉琪表示，隨著時代推進，器捐來源逐步開放，例如，直系血親、配偶關係，以及器官捐贈者配偶或三親等內血親，日後若需器官移植，則有優先權。同婚合法多年，但同婚案例並不多，因此，尚無同志間器官移植的案例。

由於器捐人數停滯不前，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心有意擴大器捐範圍，增加朋友（非血親）捐贈，對此，專家均樂觀其成，但為避免器官買賣，應擬定規範及配套措施。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，目前活體器捐仍以親人、配偶為主，我國於四年前開放非親屬間腎臟交換捐贈，未來推動朋友間捐贈，不無可能，但須在法律上界定清楚「朋友定義」，例如有同居事實，或其他規範等，並規畫預防器官買賣等配套措施。

李伯璋表示，開放器捐，就一定會出現器官買賣風險，不論是朋友，還是親屬間都有可能，例如，為了鼓勵孩子捐肝，肝癌患者提出一兩百萬元營養費，而這都是檯面下的事情，很難預防，但還是應該想辦法避免形成對價關係。

李伯璋說，台灣器捐朝此方向修法，他樂觀其成，但各醫院倫理委員會務必嚴格把關，而政府應該研擬出嚴格的配套措施，避免器官買賣疑慮。

器官捐贈 配偶 李伯璋

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