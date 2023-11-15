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非血親器捐擬開放 藏買賣隱憂

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
器捐中心董事長石崇良（中）說，台灣目前腎臟來源主要是「屍腎」，活體移植數量不多，因此近來討論放寬捐贈對象，開放「非血親捐贈」，但仍有器官買賣的疑慮。記者鄒尚謙／攝影
器捐中心董事長石崇良（中）說，台灣目前腎臟來源主要是「屍腎」，活體移植數量不多，因此近來討論放寬捐贈對象，開放「非血親捐贈」，但仍有器官買賣的疑慮。記者鄒尚謙／攝影

目前國內一萬多人等待器官移植，但最近兩、三年受疫情影響，捐贈者僅兩、三百人，順利受贈患者約八百多人，不成比例。健保署長、器捐中心董事長石崇良表示，擬擴大器官捐贈範圍，除了血親、配偶間捐贈，將討論「非血親」捐贈，讓朋友間也能捐贈，最近將召開專家會議，凝聚社會共識。

石崇良指出，開放「非血親」器官捐贈的前提是不傷害捐贈者，因此將考慮開放腎臟、肝臟及肺臟等器官，其中又以腎臟可能性最高，因為分析活體器官捐贈臨床個案，捐腎對捐贈者生活品質影響最小，且國內腎臟透析（洗腎）病患逼近十萬，需求量相當高。

近十年來，台灣活體捐腎人數每年均在一百多例，截至昨天，多達八六八四名腎臟病變患者排隊等待換腎；器捐中心四年前推動「一腎換一腎」政策，允許非親屬捐贈，兩個正等待腎臟移植的家庭透過媒合、配對可「一腎換一腎」，但迄今仍無案例。

器捐中心統計，目前等候器官捐贈人數一萬多人，累積簽署器官捐贈同意書者二萬五一四七人，實際順利受贈器官者人數偏低，近三年都在千人以下。為了拓展器官來源，政府積極推動簽署器官捐贈同意、預立醫囑，但成效有限。

石崇良表示，台灣腎臟移植率極低，主因在於來源有限，大都仰賴「屍腎」，而「一腎換一腎」因配對困難，成效不彰；日前專家提出放寬捐贈者對象，開放「非血親捐贈」，只要確保為無償捐贈，朋友之間可捐腎、捐肝，但也憂心背後有器官買賣等疑慮。

「若要放寬捐贈者對象，必須修法。」石崇良表示，先前開放配偶間捐贈器官就有人擔心「假結婚、真買賣器官」，為此嚴格規定須結婚兩年以上或生育一個孩子的伴侶才能器官捐贈；開放「非血親」捐贈的疑慮更多，擔心「器官買賣」，因此必須研擬配套措施，凝聚社會共識，透過修法才能提高器捐風氣。

推動器官捐贈廿餘年的亞東醫院外科暨加護病房主任洪芳明表示，非血親「器官指定捐贈」，必須確保「公平、合法、倫理」等三面向，許多國家實施非血親指定捐贈，因無法杜絕捐贈背後的利益交換，衍生許多倫理問題，預估國內未來修法有相當難度。

器官捐贈 石崇良 多人

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