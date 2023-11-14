國內愛滋病疫情近6年來持續下降 三大指標優於全球平均

衛福部立桃園醫院2002年起，成立愛滋病照護中心，今年獲「政府服務獎」肯定。依疾管署資料顯示，國內整體愛滋疫情，2018年來持續下降，而在新冠疫情期間，仍持續愛滋各項防治工作，新通報人數也持續下降，今年截至10月底，新增感染數為804人，相較去年同期886人，下降9.3%。

12月1日是世界愛滋日。疾管署副署長曾淑慧說，聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)提出，2030年愛滋防治目標達到95–95–95指標，即提高感染者知道自己感染的比率達95%、感染者有服藥比率達95%，以及服藥感染者檢測不到病毒量，比率為95%，目前台灣3個95指標，已達成90–95–95，優於全球平均86–89–93，防治成果已漸收成效。

曾淑慧說，愛滋治療方面，目前有高效能抗病毒治療（HAART，俗稱雞尾酒療法），愛滋病毒感染如同大家所熟悉的高血壓、糖尿病等慢性病，可以用藥物控制，台灣自2016年引進國際治療指引推薦、一天一次且副作用低的三合一處方，只要感染者規律就醫、穩定服藥，就可控制體內愛滋病毒量達測不到，可維持其健康情形及免疫功能正常運作，並大幅降低愛滋病毒傳播風險。