弘道「弱勢長輩關懷計畫」起跑 募3千萬助孤老人走出寒冬

弘道老人福利基金會今舉辦「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫起跑記者會，盼4個月內募集3000萬元助老服務經費，呼籲民眾一起用愛幫助角落孤老人走出寒冬。

弘道指出，這屆「發現角落孤老人」關懷主題，將服務長輩化身為5位Q萌可愛的角落孤老人角色，包括久臥在床無法獨自站起的躺平奶奶、雙腳無力僅有拐杖相伴的枴杖爺爺、無力打掃被蚊蟲叮滿包的泡泡阿嬤、眼睛退化看不清世界的複眼阿公、以及聽力不好深怕錯過來訪親友呼喊的長耳婆婆，藉透過文創角色吸引民眾目光並有感看見。

此外，也結合時下流行、設計「發現角落孤老人」大型創意捐款娃娃機，結合商場展開北、中、南巡迴展，讓民眾與朋友、孩子、家人體驗娃娃機時，也能同時關心獨居弱勢長輩，拯救角落孤老人。

現年90歲獨居、中低收的李有生爺爺，4年多前突然中風導致左側行動不便，外出也僅能拄著拐杖慢慢走，視覺亮度也大受影響，白天就看不清楚，晚上就更看不見了。弘道樹林志工站3年前獲知爺爺情形後，每月會探訪關懷2至3次，每年寒冬助老期間也會協助大掃除、提供圍爐餐服務，社工也送上方便炊煮的電鍋，協助居家安全修繕如更換馬桶等，讓爺爺獨居不孤單、無助。

今年弘道社工藉著桌遊遊戲，發現李爺爺心中的夢想是能成為助人的社工，但因為年紀已大、行動受限而笑笑說，這夢想門檻太高了。因此弘道決定要幫爺爺完成夢想，邀請他出席今天的寒冬助老起跑記者會，記者會上，公益大使Ella陳嘉樺陪伴爺爺啟動創意捐款娃娃機，與完成拯救出角落孤老人玩偶任務，爺爺興奮地直說自己接受弘道服務後，重拾對生命的希望，走過寒冬歲月，因此一直很希望有機會能回饋社會，幫助其他老人，很開心今天終於有機會圓夢。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道每年11月到隔年春節期間發起獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供一整年服務外，更搭配農曆春節提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。此次預計募集3,000萬元助老經費，邀請社會大眾一起捐款響應寒冬助老，幫助角落孤老人。