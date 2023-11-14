台南熱區登革熱降溫 防疫重心逐步轉至「暖區」
台南市本土登革熱疫情「熱區」降溫，今天新增112例，累計2萬196例，但佳里區、麻豆區、新化區及善化區等「暖區」陸續出現群聚現象，市府防疫重心已逐步轉移至「暖區」。
台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增112例本土性登革熱，其中北區25例，東區及南區各16例，永康區13例，關廟區9例，安南區8例，中西區及歸仁區各6例，安平區及麻豆區各3例，仁德區2例，西港區、佳里區、將軍區、新市區及善化區各1例，年齡介於4歲至84歲。
衛生局表示，台南市「熱區」登革熱疫情持續下降，但佳里區、麻豆區、新化區及善化區等「暖區」陸續出現群聚現象，防疫重心已逐步轉移至「暖區」，全力防堵疫情擴散。
台南市登革熱防治中心人員說，近期「暖區」執行孳生源巡查時，仍查獲社區陽性孳生源，戶內有水桶、花盆底盤、花瓶、水生植栽，戶外有盆栽、菜園儲水桶、帆布等。
國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊表示，天氣早晚雖逐漸轉涼，但今年是暖冬，氣溫適宜病媒蚊生存，防治登革熱沒有其他捷徑，只有落實孳清。
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