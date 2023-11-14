明年起 學校午餐12項短期葉菜類需使用履歷與有機農產品

農業部農糧署宣布，為提升校園食材安全，滾動檢討學校採用國產可溯源食材政策，推動加強使用驗證農產品；113年1月1日起，12項短期葉菜類需使用有機、產銷履歷驗證產品；而其他菜種，仍維持三章一Q政策，方能領有每人每餐補助10元、偏鄉14元的學校午餐獎勵金。

這12種短期葉菜類，包括小白菜、青梗白菜、油菜、青油菜、空心菜、菠菜、葉萵苣、芥菜、茼蒿、莧菜、山蘇、龍鬚菜；農糧署副署長蘇茂祥表示，這12種短期葉菜類，從明年1月1日起，要供應學校午餐一定要用有機或產銷履歷品項，非這12種菜，就用三章一Q；Q僅是溯源，主要是希望繼續往驗證的「章」進步，「章」經過驗證單位把關、安全性較高。

蘇茂祥表示，目前雙北、桃園，都已經是每周一天有機，其他為產銷履歷，主要是地方政府的配合款支持；但中南部縣市財政狀況相對沒有這麼好，因此就比較沒這樣做；但經過評估，每一個學校三菜一湯、或者四菜一湯，短期葉菜類供應學校午餐，若以每人每餐200公克計算，一周的需求量為3800公噸，短期葉菜類已經一半以上都已經用產銷履歷和有機，未來這12項葉菜加入，供應量是足以因應需求的。

蘇茂祥說，在短期葉菜類部分，未來溯源的Q，要逐漸退場，全部都改用有機或產銷履歷，先逐步把量供應出來；後續會再增加高麗菜、大白菜等大宗蔬菜，希望供應學校午餐的蔬菜質量能夠逐漸進步。

此外，今年11月1日起紅豆、花生、地瓜及冰烤地瓜等雜糧，也應使用有機或產銷履歷農產品。

台北市團膳公會理事長高嘉鴻表示，原本這政策11月就要開始了，但後來因為開學後遭遇颱風，因此蔬菜供應略為受到影響，因此延後到明年1月實施；他表示，以台北市來說，目前每周已經供應三次有機菜，一次有機米，到明年二月份，會增加一次有機菇類，因此對都會區影響較小，比較擔心的是遇到風災等天然災害，短期葉菜類供應量不足時，就會使用比較大宗的高麗菜、花椰菜替代，但這兩種蔬菜，目前不在名單內。

高嘉鴻表示，學校午餐應該兼顧穩定的供貨來源、價格、與安全，需要政府的力量搭動，才能實現午餐是個公平的午餐，不會因為廠商、學校的大小而有不同；他認為，新政策對都會區影響不大，但是，對於偏鄉、比較小一點的學校，食材的來源，會相對比較需要政府媒合與協助。