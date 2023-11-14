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影／不倒騎士環台終站抵新北 癌友現場剪秀髮捐給病友
台灣抗癌協會舉辦不倒騎士環台，挑戰10天完成1100公里單車環台，今日抵達終點站新北市。協會創會理事長吳興傳感謝各界協助，讓活動續辦下去。現場同為癌症病友的士林獅子會前會長徐媺涵，也將留了4年的長髮剪下捐給協會，給其他癌友製作假髮。
癌症連續41年登上國人十大死因榜首，一群來自各地的不倒騎士，不畏艱難挑戰以10天完成1100公里單車環台，今日抵達終點站新北市。其中挑戰成功的70歲癌末隊友葉淑華說，10年前在新店社區接受乳房攝影檢查發現罹患乳癌，當時腫瘤已擴散至頭部及肺部，一路接受化療、放療、標靶治療等，過程難熬一度產生輕生念頭，好在她有一群好姐妹積極帶她出門運動，度過抗癌歲月。
同為癌症病友士林獅子會前會長徐媺涵已抗癌4年，決定在單車環台挑戰成功這一天，將剪下捐贈病友製作假髮，雖然剪下去瞬間她一度哽咽，但仍微笑比出讚的手勢。安耐美保鋭科技董事長蘇彥文說，公司近兩年積極發展電輔車，這次共贊助15台電輔車，認為不倒騎士環台活動意義非凡，未來也會持續贊助。
新北衛生局說，新北推動五大癌症篩檢，都是近幾年罹癌率高居前十名的癌症，癌症已不再被視為絕症，初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚。早期發現病灶，簡單的手術就能處理，更能省下晚期病人需要的化療、標靶、重粒子等昂貴花費的療程，今年五癌篩檢量達80萬餘人次，篩檢陽性近3萬人，近2萬5千人進一步檢查後，確診癌症人數為1988人，但仍有4千餘篩檢異常民眾未進一步檢查。
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