影／不倒騎士環台終站抵新北 癌友現場剪秀髮捐給病友

台灣抗癌協會舉辦不倒騎士環台，挑戰10天完成1100公里單車環台，今日抵達終點站新北市。協會創會理事長吳興傳感謝各界協助，讓活動續辦下去。現場同為癌症病友的士林獅子會前會長徐媺涵，也將留了4年的長髮剪下捐給協會，給其他癌友製作假髮。

癌症連續41年登上國人十大死因榜首，一群來自各地的不倒騎士，不畏艱難挑戰以10天完成1100公里單車環台，今日抵達終點站新北市。其中挑戰成功的70歲癌末隊友葉淑華說，10年前在新店社區接受乳房攝影檢查發現罹患乳癌，當時腫瘤已擴散至頭部及肺部，一路接受化療、放療、標靶治療等，過程難熬一度產生輕生念頭，好在她有一群好姐妹積極帶她出門運動，度過抗癌歲月。

同為癌症病友士林獅子會前會長徐媺涵已抗癌4年，決定在單車環台挑戰成功這一天，將剪下捐贈病友製作假髮，雖然剪下去瞬間她一度哽咽，但仍微笑比出讚的手勢。安耐美保鋭科技董事長蘇彥文說，公司近兩年積極發展電輔車，這次共贊助15台電輔車，認為不倒騎士環台活動意義非凡，未來也會持續贊助。