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上下客貨臨停暫緩記點 「併排臨停」反彈大恐不納入

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部重新檢討，併排停車可能不納入暫緩記點項目。本報資料照
交通部重新檢討，併排停車可能不納入暫緩記點項目。本報資料照

面對職業駕駛抗議，交通部近日預告修法，路口、公車站10公尺及併排等臨停上下客、騎樓違停等，將暫緩記點，但有不少反彈聲浪，認為併排違停不該暫緩記點。對此，交通部今暫時撤回草案預告，並表示，這幾天聽到外界聲音，大家認為併排臨時停車要有周延考量，會朝此方向優先檢討，也就是併排臨時停車可能不納入此次暫緩記點項目。

職業駕駛不滿違停記點新制影響生計，先前赴交通部抗議。交通部近日宣布各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，因上下客貨致違規臨停者，暫緩記點但罰款照舊；並配合預告修法，路口、公車站10公尺及併排等臨停上下客、騎樓違停等，將暫緩記點、維持罰款。

不料，法規修正預告公告沒幾天，交通部今卻暫時撤回公告。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，修正預告是要聽取外界意見，這幾天充分看到外界意見，多數認為併排臨時停車應要有周延考量，因此暫時先撤下，跟相關部會檢討後，這2天會再重新上架預告。

林福山表示，交通規範除了兼顧駕駛人工作也要維護道路秩序，這幾天大家對於併排臨時停車影響道路有較多意見，會重新檢討大家較關切的部分，檢討後預計上、下客貨路口10公尺臨停、公車站10公尺臨停暫緩記點仍維持；至於併排臨停部分則會再檢討，預計這2天重新上架預告草案，不會影響11月底實施時程。

交通部 違停 公車

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