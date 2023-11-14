把握明短暫回暖 周五首波大陸冷氣團、日夜溫差逾10度

中央氣象署表示，明天東北季風減弱稍微回溫，北部高溫約有24度，中南部則有30至31度，周五至周日清晨大陸冷氣團或東北季風影響南下，溫度降幅大，嘉義以北、宜蘭低溫下探13至14度，空曠地區有機會再低1、2度，中南部地區白天高溫可回到25、26度，日夜溫差達10度以上。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風減弱稍微回溫，北部高溫約有24度，中南部則有30至31度，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，宜蘭有較大雨勢；周四鋒面通過，東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及中部山區有短暫雨勢，但降溫還不會特別明顯，北部高溫仍有25、26度，中南部約28度

陳伊秀指出，周五至周日清晨大陸冷氣團或東北季風影響南下，溫度降幅大，周六至周日清晨嘉義以北、宜蘭低溫有機會來到13至14度，空曠地區有機會再低1、2度，高溫約為20至22度；中部低溫約13至14度、南部約15至16度，白天高溫則為25、26度，日夜溫差可達10度以上。

她表示，周日白天東北季風減弱回溫，中南部可來到27至28度，北部則為24至25度，下周一、周二再更加回升。下一波冷空氣則預計要到下周五、周六之後。

她指出，原預計發展成颱風「鯉魚」的熱帶擾動因環境發展沒有很好因此減弱，後期還有一個位於菲律賓東方海面的熱帶擾動要等到下周才有機會發展，但預計往日本東方外海前進，對台灣沒影響；另外，下周四、周五南海也有一個熱帶擾動，但目前強度不強，預計也不影響台灣。