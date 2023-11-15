文青女神也來逛 金典獎得主廟埕前演奏 創新書市11月台中、嘉義等多城市起跑

秋高氣爽正是走逛創新書市的好季節！文化部「享讀福爾摩沙」創新書市在11月中下旬有多場次在全台各地開跑，包含讓「文青女神」連俞涵留下深刻印象的「閱讀的100種樣子」系列書市活動之一的「島知讀閱讀與工藝市集」，將於台中國家歌劇院熱鬧登場，另還有嘉義民雄的「閱平安—廟埕有好市」、甚至前進離島馬祖的「FLOW島西澳祭－書海趕集」，邀請民眾一同感受閱讀無所不在的多元樣貌。

「閱讀的100種樣子」創新書市是由台中梓書房、實心裡與島作共同主辦的系列活動，日前(11月4日、5日)首先登場的「柳川日和舊書市集」，還吸引文青氣質女星連俞涵特地前來參與，平時就熱愛閱讀及寫作的她，在現場也買了不少書籍跟小物，並表示「很感謝有這樣的市集，走一條街，就可以認識各式各樣的書店。」

「閱讀的100種樣子」創新書市的下一場活動，將於11月18日、19日在台中國家歌劇院舉辦「島知讀閱讀與工藝市集」，除匯集50組來自全國各地的獨立書店、出版社、工藝及飲食品牌，還特別邀請台日作家及書店職人講座，像是知名作家廣播人馬世芳、出版工作者李惠貞、古碧玲等；以及日本獨立書店－京都誠光社和ホホホ座的書店店主堀部篤史和山下賢二分享書店經營實況，一同感受被閱讀包圍的知性與感性。

文化部表示，同樣於11月18日、19日登場的還有嘉義「閱平安—廟埕有好市」，在居民熟悉的民雄保生大帝廟埕，聚集書店、NGO與地方品牌，並放映民雄畫家劉新祿紀錄片，以及獲得台北電影節最佳紀錄片、民雄導演盧盈良的《神人之家》及導演映後座談，更有林生祥、阿洛、曾立馨、裝咖人等音樂人，用不同母語唱出島上多元聲音。其中「裝咖人」主唱張嘉祥剛以其樂團專輯的同名小說《夜官巡場》，獲得「2023台灣文學獎」金典獎與蓓蕾獎，《夜官巡場》揉合民雄地方野史、信仰與場景，回到民雄唱民雄故事之外，樂團也準備了豐富的推薦書單要分享介紹，讓聽眾從中窺探出閱讀對作品的影響。

此外，創新書市也前進離島，11月18日澎湖沿菊書店有「舊舊書市─我的書房出門去」、馬祖「FLOW島西澳祭－書海趕集」則將於11月19日在南竿島芙蓉澳口舉行，除了書店、二手物、餐點及地方物產選購，還設有文學裝置體驗區及文學闖關遊戲，更邀請樂團以「島嶼」及「文學」 為主題帶來音樂演出。

另外，11月25日及26日北中南更同時有3場書市，彰化員林公園「好好生活閱讀市集」，以「生活不在他方，而在地方」為主題，結合閱讀、策展、音樂、工作坊、走讀導覽以及超過40家書店及生活質感攤位；桃園市立圖書館總館前廣場的「書暢桃園─綠野書蹤大冒險」，以《綠野仙蹤》為主題，集結書店、出版社、文創手作，還有作家講座、繪本沙龍和「真人版大富翁」活動；高雄市立圖書館則有「打狗書活節市集」，現場將有超過80家以上的書店、出版社、文創攤位等，還邀請獲得「第八屆金音創作獎─最佳搖滾專輯獎」老貓偵探社現場演出。更多活動資訊請上「享讀福爾摩沙」書市資訊網站(https://readtaiwan.moc.gov.tw)。

熱愛閱讀跟寫作的連俞涵，日前也出席參與台中「柳川日和舊書市集」活動。 圖／沈昱嘉攝影

「島知讀閱讀與工藝市集」將於11月18日、19日在台中國家歌劇院舉辦。 圖／島作提供

11月18日至19日嘉義「閱平安—廟埕有好市」，將書展拉到民雄保生大帝廟前。 圖／仁偉書局提供