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「事故傷害」居兒童死因前3名 6支兒童交安短片今上架

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部與教育部今共同發表6支兒童交通安全多重宇宙系列短片。記者周湘芸／攝影
交通部與教育部今共同發表6支兒童交通安全多重宇宙系列短片。記者周湘芸／攝影

我國兒童主要死因以「事故傷害」居前3名，其中又以「機動車事故」為主，去年每十萬兒童交通事故30日死傷人數也較近5年平均有增加趨勢。交通部與教育部今共同發表6支兒童交通安全多重宇宙系列短片，將學校交通安全教育延伸至家庭教育，呼籲家長及照顧者對於孩子的交通安全知識教育要超前部署。

根據交通部統計，學齡前及國小階段的兒童，發生交通事故傷亡以「行人」、「乘客」的身份為主，其中，自國小高年級階段開始，發生自行車事故傷亡大幅提升。靖娟基金會表示，6歲以下兒童行走在道路發生的交通事故中，40%為衝出或跳出馬路而發生，另外兒童交通事故近8成發生於乘車時，影片也將針對乘車安全配備說明。

交通部表示，此次從家長的角度製作6支兒童常見的交通情境的系列短片，主題包括「步行」、「自行車（含微型電動二輪車）」、「汽、機車接送安全」、「公車乘車安全」、「校車乘車安全」，即日起家中有12歲以下孩子的家長，至活動網站觀看影片並填寫觀後心得，即可參加抽獎。

交通部今與教育部共同發表短片，並分別示範「自行車配戴安全帽」、「安裝汽車安全座椅」的小撇步。交通部路政及道安司長黃運貴提醒，上路前要記得自行車的車身狀況，確認手把、煞車、車燈、車鈴能否正常使用，為了保護兒童安全，建議挑選經過經濟部標準檢驗局檢驗合格有安全標章的安全帽。

靖娟基金會執行長林月琴表示，家長的迷思往往在於不理解兒童的特性，與其在交通環境中的劣勢，透過同理家長的角度，製作6種交通方式的提醒影片，藉此引發家長共鳴。另外，她也提醒，乘坐後向式安全座椅，能在事故發生時有效降低73％的頸部撞擊力，進而降低傷亡。

交通部 自行車

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