慢性攝護腺發炎不是老人病！2旬男痛苦3年 醫「3招」治好

台南26歲林姓男子會陰部常脹痛、睪丸偶爾抽痛、排尿困難尿不乾淨，3年來多種藥物無法根治，每月要忍受5到6天痛苦比女性經痛還要久，工作忙碌時焦躁加上熬夜更讓人痛不欲生。奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖今天發表治療案例，提醒慢性攝護腺發炎常見三大症狀、分享醫師的「治療三招」。

醫師謝昆霖表示，他從三個面向治療，調配藥物加上低能量體外震波療程、建議調整生活型態。經過兩個月治療，加上患者調整作息壓力釋放，終於重獲健康。

慢性攝護腺發炎常見三大症狀：排尿障礙、會陰部疼痛、性功能障礙。發生比率相當攝護腺肥大，但卻較少人了解及重視。雖不威脅生命，卻嚴重影響日常生活。

謝昆霖表示，病人臨床表徵都不同，但幾乎都涉及泌尿系統。可能有解尿不順、頻尿、尿不乾淨感或長期勃起功能障礙、早洩等問題，最後發現原因竟是慢性攝護腺炎。且可能造成下腹部、會陰處、甚至陰囊及大腿內側。有些病人疼痛還會位移，每周痛點不同。脹痛、抽痛或者難以描述的怪異感，嚴重者還會坐立難安。因症狀並非都同時出現，也增加診斷難度。

他說，泌尿科男性病人有相當大比例慢性攝護腺發炎，也是血精、男性不孕症原因之一，不容忽視。

治療有三招，第一招：藥物治療，但需耐心調整找到個人化配方，因為「目前尚無標準治療療程」，處理原則針對不同症狀給予對應治療。

簡單歸納有三大招式：個人化的藥物治療、生活型態的調整以及低能量體外震波。首先找適合病人的個人化藥物組合。共有六、七類不同機轉藥物，每個病人適合的藥物不盡相同，所以病人須好好配合醫師調整藥物，如同找到適合自己的一套武功並持續修練，才有功效。

第二招：生活型態調整，是最重要的基礎，也是長期改善的關鍵。這是治療的第一步也是重要基礎，也是復發與否的關鍵。常見危險因子包括刺激辛辣食物、長時間久坐、排便異常等，也有病人表示只要睡眠品質不好，接下來幾天症狀便會發作。

生活壓力增加及睡眠問題，都可能會引發疼痛症狀，而疼痛不適又會對精神狀態產生負面影響，如煩躁、焦慮或易怒等，這些又會加劇疼痛，進入惡性循環。研究指出，攝護腺發炎病人更容易受心理壓力及心身症影響。