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女子不明原因感染 X光連肺都看不到 住院60多天幸脫險出院

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
女患者（中坐）住院60多天終於順利康復出院。圖／亞洲大學附屬醫院提供
女患者（中坐）住院60多天終於順利康復出院。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名32歲女性因連日腹痛與下肢水腫在家跌倒，醫師診斷發現她腹腔內佈滿膿瘍，經清創引流又出現敗血性休克、呼吸窘迫症狀，X光還呈現「竟整個肺都看不到」經安排「洗肺」治療及多次腹腔膿瘍引流，住院60多天終於順利康復出院。

患者母親感嘆說「已想不起簽過多少張病危通知單」看著女兒從昏迷到康復，對醫療團隊的付出感念在心。女患者住院期間因氣切無法發出聲音，只能用手勢溝通，當出院時說出「謝謝大家，我會努力好好活下去」讓照顧過她的護理師們很欣慰。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，女患者因前腹腔和後腹腔腰大肌周邊有多處不明原因感染造成膿瘍送到急診，骨科醫師負責開刀清創及引流，但病情持續惡化且出現敗血性休克症狀，狀況十分危急，因此緊急放置葉克膜維持心肺功能。

他說，女患者雖然勉強維持生命徵象，但腹腔內的膿瘍範圍仍不斷擴大，並從腹部往上延伸，最後連肺臟都失守，胸部X光檢查發現雙側肋膜嚴重積水，「影像上完全看不到肺葉形狀」評估後決定再放置胸管引流膿瘍，同時「洗肺（支氣管鏡灌洗肺泡）」，並做氣切減少呼吸負擔。

經過連續多次引流、洗肺及抗生素治療後，患者狀況才逐漸好轉。女患者在加護病房期間，護理團隊時時緊盯各項檢查數據回報醫師，也會定時拍背、抽痰，不斷打氣鼓勵患者加油不要放棄，讓患者及家人感念在心。

劉殷佐說，透過骨科、胸腔內科、感染科、放射診斷科等跨單位合作，奇蹟般讓女患者脫離瀕臨死亡的危機，未來只要繼續加強肌肉復健及呼吸訓練，有機會可恢復原本的生活品質，也提醒民眾若有長期疼痛狀況，都應該盡速就醫找出病因，避免症狀惡化。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，患者病危時，因嚴重感染，X光看不到正常肺臟。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，患者病危時，因嚴重感染，X光看不到正常肺臟。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 醫師 團隊

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