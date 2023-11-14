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薛瑞元下周視察登革熱 預期羅一鈞可回家做「這事」了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞（蹲者），擔任登革熱前進應變工作隊隊長，每天在台南進行登革熱環境巡查。圖／疾管署提供
疾管署副署長羅一鈞（蹲者），擔任登革熱前進應變工作隊隊長，每天在台南進行登革熱環境巡查。圖／疾管署提供

今年本土登革熱疫情爆發，至今已超過2.2萬例，為防治登革熱疫情，行政院於9月18日成立「登革熱前進應變工作隊」，由衛福部疾管署副署長羅一鈞擔任隊長，原預期進駐疫區約一個月，但如今已近兩個月。原預期本周研議前進應變工作隊解編或退場時機，但目前病例數仍高。

衛福部長薛瑞元今下午參與榮耀金點，擴散在地照顧量能，「112年社區金點獎」表揚典禮時，接受媒體詢問表示，他將於下周一（20日）到南部視察，如果登革熱疫情都沒問題，「前進應變工作隊就可以解編」，隊長羅一鈞就可以回來。薛瑞元笑說，「他（羅一鈞）可以回家洗衣服了」。

薛瑞元說，這幾天北部氣溫下降，有利登革熱疫情趨緩，但南部情形還不清楚，所以要到南部看一下。 疾管署提醒，近日受東北季風影響氣溫下降，但南部日夜溫差大，白天仍適合斑蚊生長及活動，請民眾注意保暖，並持續配合政府執行防治工作。

登革熱 疫情 羅一鈞 薛瑞元

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