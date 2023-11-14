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車停白線內連吞5罰單！苦主哀號「檢舉空窗期」：天天坐立難安

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東縣潮州鎮興隆路上常見車輛「斜停」，最高可處1200元罰鍰。 圖擷自Google地圖
屏東縣潮州鎮興隆路上常見車輛「斜停」，最高可處1200元罰鍰。 圖擷自Google地圖

市區停車總是一位難求，若停在沒畫車格處，更要小心別誤觸法規。一名網友在臉書社團以自身慘痛經驗為例，提醒大家「別再斜停」，警方也跳出來呼籲鄉親務必「順向停車」，以免受罰。

一名網友在臉書社團「屏東縣潮州鎮」發文，呼籲大家小心踩到違停地雷。他透露自己2個月前在興隆路某路段違停被檢舉開單，到目前為止已連收5張罰單，「天天都挫著等掛號」。發文者無奈表示，收到第1張罰單後就已順向停車，但由於開罰跟檢舉時間有長達2個月空窗期，目前的第5張單是9月中被民眾檢舉的，不知道後面是否還會再收到，令他忐忑不安。

不少人看到他分享的照片都看不出來哪裡違規，事實上《道路交通管理處罰條例》第56條1項6款規定，「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車」者，處600元以上1200元以下罰鍰，若是臨停則罰300元到600元（第55條1項4款）。屏東縣政府警察局潮州分局也明確呼籲，若非停在斜插式停車格內「請勿斜停」，避免受罰。

對於連吞5單，發文者自認違規沒話說，但他難忍的是遭檢舉後隔了2個月才收到罰單，「在這2個月內都不知道被檢舉幾張，運氣差一點的直接收到12張的話那牌就被扣走了，讓大家連改進的機會都沒有」。

也有其他苦主現身抱怨，「一樣等知道罰單已經連續6張！」、「我也收到5張，還是餉潭跟四林派出所，這時間落差得讓人生氣，該警告的，收到第一張後就改正，但2個月的時差空窗，這連續的罰單真的不妥」、「以前由警方檢舉開單，我們大概等2個禮拜左右就知道，現在由民眾檢舉讓警方開單，要2個月左右才會收到罰單，這樣真的會讓人天天坐立難安啊！」

違停 罰單

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