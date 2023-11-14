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「世界糖尿病日」 輕忽恐致視網膜病變及腎病變等

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科邱詮泰建建議，預防勝於治療，飲食及運動很重要。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科邱詮泰建建議，預防勝於治療，飲食及運動很重要。圖／台北慈濟醫院提供

衛福部調查，18歲以上國人糖尿病普及率高達11.1％，其中第二型糖尿病佔比達九成以上，肥胖及、家族史以及有妊娠糖尿病者都是好發族群。台北慈濟醫院提醒，今為「世界糖尿病日」，醫院新陳代謝暨內分泌科邱詮泰建議，預防勝於治療，飲食及運動很重要。

邱詮泰說明，糖尿病初期症狀通常並不明顯，但仍有跡可循，當體內血糖過高時，最常見的症狀便是吃多、喝多、排尿多卻體重減輕；若是輕忽症狀，則容易產生視網膜病變、腎病變及神經病變等併發症，十年內發生心肌梗塞的機率將近20％，中風機率也比一般人高出近三倍。

邱詮泰表示，目前診斷糖尿病以抽血檢驗為主，主要有四種診斷標準，前三種為八小時空腹血糖、糖化血色素、口服葡萄糖耐量試驗，單項測驗兩次超標或三者中有兩項超標即屬糖尿病；第四種診斷標準指的是具典型糖尿病症狀，配合隨機血糖數值200 mg/dL以上，只要符合一次即診斷為糖尿病。

邱詮泰指出，非第一型糖尿病之病患，治療方式以口服藥物為主，當血糖仍然控制不佳時，醫師通常會視情況更積極以胰島素或腸泌素治療。而也有少數病患不必透過藥物治療即可達標，這種情況下只需要按時自我監測血糖並定期回診即可。

邱詮泰提醒，預防勝於治療，建議飲食上盡量避免精緻澱粉，增加全穀食物及膳食纖維攝取，並維持每週共150分鐘的中等強度運動。另身體質量指數（BMI）已達過重或肥胖標準的民眾，可以適當減輕5％至7％的體重並維持，用健康的生活方式來預防糖尿病的發生。

糖尿病 肥胖 衛福部

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