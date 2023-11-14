快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

少做了這1事！42歲業務手腳突癱講不出話 護理師：最不痛的治療是預防

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣寒冷，心血管疾病高危險族群應多加注意保暖，養成定期量血壓的習慣，才能避免病情的發生。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
天氣寒冷，心血管疾病高危險族群應多加注意保暖，養成定期量血壓的習慣，才能避免病情的發生。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

天氣變化大，心血管疾病患者應多加注意保暖防寒，避免病情發作。現任外科加護病房的護理師林婷透露，近日接3床心血管疾病男性患者，年紀都在40-50歲之間，是家庭的經濟支柱。她提醒「最不痛的治療就是預防」，高危險心血管疾病患者應時常測量血壓，如果三次超過140/90毫米汞柱，且都不在同一天，就要到醫院再做詳細抽血檢查。

護理師林婷近日在臉書發文表示，在加護病房一個班短短的幾個小時，就接了3床非常棘手的心血管疾病患者，包括出血性中風、梗塞性中風，還有心肌梗塞，這些患者都是男性，「可怕的是年紀都在40-50歲之間，全是家庭的經濟支柱」。

她分享，其中一名42歲腦梗塞的病患平常跑業務，知道自己有血壓高，但1年前看醫生被告知還不用吃血壓藥，也因為繁忙、身體沒有不舒服，無量血壓的習慣。林婷透露，後來這名患者發病後做完手術，被轉到加護病房緊密監測意識狀態，因為梗塞的地方影響到腦部語言區，導致患者無法講話、左手左腳癱瘓，目前仍處於危險期，需要使用降血壓的針劑藥物控制，讓妻子心疼又只能裝作堅強安慰。

林婷坦言，該名患者很後悔、害怕自己的病情，等太太回家後才情緒崩潰哭泣，醫院護理師們見狀也覺得心酸，紛紛鼓勵：「你還年輕，恢復的機率很高！但你現在就是要好好的休息」。

林婷指出，現在秋季轉冬季是心血管、腦血管病變的好發季節，天氣突然變冷的時候，身體有保護反應，就是血壓會突然升高。民眾上班特別忙碌壓力大，體力勞動之餘又加上抽煙常應酬，就應時常量血壓。她表示如果量血壓三次超過140/90毫米汞柱，且都不在同一天，建議到醫院再做詳細抽血檢查，因為「最不痛的治療就是預防」，如此才能對自己和家人負責。

心血管疾病 護理師 高血壓

延伸閱讀

護理國考降標挨轟！薛瑞元嗆「不知護理師不滿邏輯在哪」 基層醫護：心好涼

他驚社區保全是「名校畢竹科工程師」 鄉民見資歷：早財富自由

德國記者貼出2張超商寫實照 笑稱「咖啡沒咖啡因」…網曝背後暖心故事

飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

相關新聞

迎台灣最高海拔祝山車站下周一啟用 「第四票」開賣啦！

阿里山林鐵推「3年5票」第四票將搶先開賣啦！為慶祝海拔2451公尺祝山車站，歷時3年克服各改建困境，11月20日中午12...

薛瑞元下周視察登革熱 預期羅一鈞可回家做「這事」了

今年本土登革熱疫情爆發，至今已超過2.2萬例，為防治登革熱疫情，行政院於9月18日成立「登革熱前進應變工作隊」，由衛福部...

今年最小！女嬰出生僅8天感染腸病毒 癲癇又心律不整

腸病毒急診就診人次雖然下降，並且低於流行閾值，但仍出現一名出生僅8天的女嬰，感染腸病毒出現重症。疾管署防疫醫師林詠青表示...

少做了這1事！42歲業務手腳突癱講不出話 護理師：最不痛的治療是預防

天氣變化大，心血管疾病患者應多加注意保暖防寒，避免病情發作。現任外科加護病房的護理師林婷透露，近日接3床心血管疾病的男性患者，年紀都在40-50歲之間，是家庭的經濟支柱。她提醒「最不痛的治療就是預防」，高危險心血管疾病患者應時常測量血壓，如果三次超過140/90毫米汞柱，且都不在同一天，就要到醫院再做詳細抽血檢查。

近年觀賞條件最佳！周六看流星雨許願 天文館曝最佳觀看時機

以高速聞名獅子座流星雨，將在18日達到極大，台北市天文館表示，該流星雨出現尾痕的機率較高，預估每小時天頂流星數為10至1...

流感爆1重症…4歲童染B流成急性壞死性腦炎 插管治療

流感仍在流行期，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人下降，但近期降幅趨緩，預期未來一周疫情持平。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。