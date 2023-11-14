少做了這1事！42歲業務手腳突癱講不出話 護理師：最不痛的治療是預防

天氣變化大，心血管疾病患者應多加注意保暖防寒，避免病情發作。現任外科加護病房的護理師林婷透露，近日接3床心血管疾病男性患者，年紀都在40-50歲之間，是家庭的經濟支柱。她提醒「最不痛的治療就是預防」，高危險心血管疾病患者應時常測量血壓，如果三次超過140/90毫米汞柱，且都不在同一天，就要到醫院再做詳細抽血檢查。

護理師林婷近日在臉書發文表示，在加護病房一個班短短的幾個小時，就接了3床非常棘手的心血管疾病患者，包括出血性中風、梗塞性中風，還有心肌梗塞，這些患者都是男性，「可怕的是年紀都在40-50歲之間，全是家庭的經濟支柱」。

她分享，其中一名42歲腦梗塞的病患平常跑業務，知道自己有血壓高，但1年前看醫生被告知還不用吃血壓藥，也因為繁忙、身體沒有不舒服，無量血壓的習慣。林婷透露，後來這名患者發病後做完手術，被轉到加護病房緊密監測意識狀態，因為梗塞的地方影響到腦部語言區，導致患者無法講話、左手左腳癱瘓，目前仍處於危險期，需要使用降血壓的針劑藥物控制，讓妻子心疼又只能裝作堅強安慰。

林婷坦言，該名患者很後悔、害怕自己的病情，等太太回家後才情緒崩潰哭泣，醫院護理師們見狀也覺得心酸，紛紛鼓勵：「你還年輕，恢復的機率很高！但你現在就是要好好的休息」。

林婷指出，現在秋季轉冬季是心血管、腦血管病變的好發季節，天氣突然變冷的時候，身體有保護反應，就是血壓會突然升高。民眾上班特別忙碌壓力大，體力勞動之餘又加上抽煙常應酬，就應時常量血壓。她表示如果量血壓三次超過140/90毫米汞柱，且都不在同一天，建議到醫院再做詳細抽血檢查，因為「最不痛的治療就是預防」，如此才能對自己和家人負責。