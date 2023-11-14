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今年最小！女嬰出生僅8天感染腸病毒 癲癇又心律不整

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明腸病毒重症個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明腸病毒重症個案狀況。記者李青縈／攝影

腸病毒急診就診人次雖然下降，並且低於流行閾值，但仍出現一名出生僅8天的女嬰，感染腸病毒出現重症。疾管署防疫醫師林詠青表示，南部出生8天大女嬰為今年腸病毒最小重症個案，感染克沙奇A6型腸病毒併發重症，出現全身性癲癇發作及心律不整情形等症狀，經治療後狀況改善並已出院。

林詠青說，8天大女嬰出生時沒有異常，但是同住家人在女嬰發病前後確診腸病毒，不排除是在嬰兒室接觸女嬰。女嬰在出生七天後出現全身癲癇、呼吸急促、心跳過快、心律不整、疱疹性咽峽炎等，醫師研判是感染腸病度併發重症，後續確認感染克沙奇A6型。女嬰住院後病況穩定9天轉出加護病房，腦部檢查也沒有異常，後續再一般病房3天後，健康狀況良好已經出院。

依據疾管署監測資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診計8831人次，較前一周（9593人次）下降7.9%；近期就診人次呈下降趨勢，惟病毒持續於社區低度活動，實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

今年累計11例重症（含1例死亡），分別為克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

疾管署提醒，目前國內氣候雖逐漸轉涼，但由於一年四季皆有腸病毒活動，且無論成人、幼兒都有感染的可能，請民眾不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒。

此外，由於大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

腸病毒 疾管署 癲癇

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