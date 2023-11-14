鳥嘴潭棄土倒烏溪「愈堆愈高」環團批河川成廢土堆置場

經濟部水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，預計今年底完工，但中水分署將開挖的土方堆在烏溪稱「培厚」偏流渠段，迄今已過1年多，「培厚」愈疊愈高，讓烏溪河川成廢土堆置場、嚴重縮減通洪斷面，更造成河川水汙染，環團認為廢土暫置應於下游，且水利署應成立流域治理協調平台。

鳥嘴潭人工湖位於烏溪旁，面積達178公頃，啟用後供應彰化及草屯民生用水共計25萬噸，但環團發現該工程把開挖土方堆在石灼橋下游、北勢堤防、平林一號堤防等河道內，並將繼續填入大崛坑山坳，質疑破壞生態，影響河防安全。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠指出，鳥嘴潭傾倒廢土至今已1年多，期間不斷與公部門溝通、提供建議，強調河川調適與生態功能、瀕臨絕種保育類石虎與巴氏銀鮈恐受影響等，但公部門仍有恃無恐，上游傾倒的廢土愈來愈多、培厚愈疊愈高。

台灣生態學會楊國禎教授說，中水分署與三河分署以培厚保全名義在烏溪河川堆置驚人土方，烏溪行水區在平林橋上游被填了近一半，炎峰橋下南岸有堆置水砂被沖失後的殘餘，不僅改變河川區域，還嚴重危害河防安全，但中水分署與三河分署卻不願面對這些事實。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，鳥嘴潭人工湖工程造成烏溪河川成廢土堆置場，挖土方不適當推至培厚在石灼橋至雙冬橋及平林一號堤的左右岸，以及炎峰橋上游左岸，嚴重縮減通洪斷面；阿罩霧圳上淤下淘本極為嚴重，面對未來將有更多土方往上游堆置，恐讓該圳上下地體質能的失衡更嚴重。

粘麗玉表示，上游堆置土方爛泥淤積堵塞灌溉圳溝，不僅讓廢土造成取水口水質汙濁，還影響大堀坑野生動物棲地，建議水利署應還地於河，勿將廢土堆置在響大堀坑灘地，應將廢土暫置於下游，並成立流域治理協調平台，加強溝通、交流。

水利署表示，鳥嘴潭工程於2013年通過環評，針對培厚工程部分，是就近就工程所需，針對容易沖刷的河段提供土方，這種以土方取代混凝土的工法，目前國內外都很常見，在執行此工法前也都有做過完整分析，先前颱風侵台時也驗證培厚有發揮保護河防的功能。

三河分署表示，當初規畫烏溪河川治理時，考量此河段是擺動河段，大水來時左右案會有沖刷淤積情況，所以執行治理計畫時就有規畫此河段將以土方填補方式，就算沒有鳥嘴潭人工湖工程，只要危及河防安全原本就會進行河川治理計畫，迄今很多河段都會用培厚方式來減少混凝土用量，執行前也有請水利技師評估過。

三河分署強調，填土培厚方式本就不是永久性，會因大水來時被沖刷，但在河川治理上的原則是，先讓大水沖毀堤防前的灘地，以不沖掉堤防危及民眾生命安全為前提，後續會再針對被沖刷的灘地進行培土。

水利署補充，培厚工程都是配合河川治理需求，且有依照相關程序申請，針對環團質疑實際使用的土方數量，因為目前工程在收尾階段，後續會再去確認；另外，大堀坑並無在鳥嘴潭人工湖的工程範圍，現階段也沒有從鳥嘴潭提供土方給大堀坑，至於大堀坑的河川治理部分會再繼續檢討。