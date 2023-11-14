影／傳統辦桌外燴沒落 他在夜市賣個人湯品再啟新機

傳承辦桌外燴的第3代蔡謦澤有感辦桌外燴已不再像以往熱絡，又不願讓好味道失溫，於是5年前開著小發財車餐車到嘉義市文化夜市擺攤賣辦桌湯品，傳統滋味受到不少民眾喜歡，走出疫情陰霾生意進入佳境，近來承租店面「一盅燉補湯」打出名號。

38歲蔡謦澤說，祖父、父親在太保市辦桌傳承3代，有感於傳統外燴辦桌不再像以往熱絡，於是想把辦桌常見的湯品以小餐車的方式經營，讓大家還有機會品嘗到辦桌菜。

5年前他利用小發財車載著當天現做的湯品到嘉義市文化路夜市擺攤，傳統美味擄獲不少客人的胃。

他說，像招牌辦桌雞，因為有「起家」意涵，以前在新居落成喜宴上必有的辦桌菜色，通常都是一大盅，但是現代小家庭為主，於是設計成1人份的湯品符合現代家庭，分量不會感到有負擔，也減少食材浪費。

為維持品質一定當天現做，正當創業漸有成績時卻受到疫情沖擊，以宅配到家、冷凍包服務，撐過疫情慘淡日子。

他的湯品以雞湯為主，像是香菇雞湯、蒜頭雞湯、人蔘雞湯、四物雞等、黃金蟲草雞，還有就是以前辦桌常見的古早味湯品，如佛跳牆、人蔘豬心、蒜頭田雞等。

他說，即使中藥只是提味，但是現代人不喜歡中藥味太重的湯品，為符合大眾口味，調淡中藥味，加上自家湯品不會燥熱，即使夏天還是有客人來這裡喝盅湯品。