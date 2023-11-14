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近年觀賞條件最佳！周六看流星雨許願 天文館曝最佳觀看時機

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
以高速聞名獅子座流星雨，將在18日達到極大，每小時天頂流星數為10至15顆，天文館表示，越接近天亮，流星數量也越多，民眾可找無光害、空曠處觀賞。圖／北市天文館提供
以高速聞名獅子座流星雨，將在18日達到極大，每小時天頂流星數為10至15顆，天文館表示，越接近天亮，流星數量也越多，民眾可找無光害、空曠處觀賞。圖／北市天文館提供

以高速聞名獅子座流星雨，將在18日達到極大，台北市天文館表示，該流星雨出現尾痕的機率較高，預估每小時天頂流星數為10至15顆，今年極大期間不會受月光干擾，是近年觀賞條件最佳一次，民眾可長無光害、視野開闊處觀看，越接近天亮，流星數量也越多。

天文館表示獅子座流星雨以高速聞名，流星平均速度高達每秒70公里，相當於時速25萬公里，是流星雨之冠，流星出現尾痕的機率也較高，民眾若想觀看不需要專業天文觀測器材，只要前往無光害、視野開闊處，雙眼即可觀賞。

天文館說明，獅子座流星雨曾於1833年11月12日出現驚人的「流星暴」，在9個小時內出現逾24萬顆流星，它的母彗星譚普-塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle）在1865年被發現周期33年，專家準確預測到1866年將再度出現獅子座流星暴，後來在1899、1933與1966年也都如期而至。

天文館說，最近一次獅子座流星暴出現在1999年及2001年，每小時數量亦破千顆，令世人留下深刻印象。

獅子座流星雨 天文館 彗星

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