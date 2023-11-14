過半身障者體重超標 高雄自閉症男孩「3年減重20公斤」

身心障礙者常受限於軀體限制而疏於運動，造成體型普遍偏胖、體能不足；伊甸基金會溫馨家園的自閉症患者阿福3年前體重90公斤，因過度肥胖導致膝蓋無法彎曲，情緒與行為易失控，在接受溫馨家園日間照顧後，養成跑步習慣，搭配飲食調整下已瘦20公斤，如今他已是開朗健康的大男孩。

高雄銀行社會福利慈善基金會此次捐贈運動器材給溫馨家園，家園內許多中重度身心障礙者一同出席，當中能發現一位異常興奮的男孩阿福，阿福自幼罹患自閉症、情緒不易控制，今天難得見到熱鬧場合，他在現場時而大笑大叫，時而跳躍走動，表達開心情緒，原來他要感謝能有更多運動器具。

照顧阿福2年多的教保員楊義宏說，自閉症患者遇到外界過多刺激，導致作息打亂就容易失控，阿福3年前剛來溫馨家園時有90公斤，失控時會到處衝撞、攻擊同儕，也造成自己或教保員受傷，後來透過運動釋放焦慮、排洩壓力和轉移注意，規律作息下搭配飲食已瘦了20公斤，情緒穩定許多。

組長陳絮宜表示，阿福平時運動需要搭配適時休息，過量運動反而有反效果，她觀察到阿福每天早上運動30分鐘後完全放鬆休息，接下來整天情緒都會很穩定，阿福也喜歡騎飛輪，回家後也會與媽媽一起散步至少1小時，長期下來養成習慣，大幅改善原本因過度肥胖導致的失眠、焦慮情形。