桃園醫院愛滋防治獲「政府服務獎」 共同邁向三零願景

愛滋病（HIV）防治備受重視，在過去，HIV感染者在就診時，容易因疾病汙名而遭到拒絕診治。衛福部桃園醫院於民國91年設立愛滋病照護中心，成為當時署立(衛生署)醫院中第一個愛滋病照護團隊，至今20多年，承擔公共衛生防疫的使命。衛福部次長王必勝說，桃園醫院一直有非常好的團隊，盼受到更多政府、民眾的肯定，發揮公益價值，並於本次榮獲第6屆「政府服務獎」。

桃園醫院今舉辦「在後疫情時代後讓『愛』滋生 終結愛滋病 零感染 零死亡 零歧視」愛滋照護成果記者會。王必勝說，愛滋病從沒有治療方法，隨後發展出雞尾酒療法，到目前暴露愛滋病毒前預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，以下簡稱PrEP），讓患者得病後成病情平緩，死亡率下降很多。疫情期間至今，其實要敦促病患出來篩檢、治療，真的非常不容易。

桃園醫院代理院長陳日昌說，愛滋病照護中心結合臨床醫生、個管師、病房護理師、社工師、心理師，還有志工老師、關懷志工等支持，打造身心靈全方位的愛滋病照護系統，為感染者提供從醫療到心理更全面的協助。

桃園醫院感染科主任鄭健禹說，該院推出全台第一個從飲食、運動與心靈三大層面，改善HIV感染者生活品質的「90天你的理想型練習計畫」健康教育活動。邀請院內感染者一同通過每天健康的飲食和規律運動的任務挑戰，為自己設定一個理想型的人生。希望通過這次活動，鼓勵感染者在達到「U=U」(Undetectable = Untransmittable)測不到=不具傳染力後，持續保持良好的健康生活習慣。

暴露愛滋病毒前預防性投藥部分，必須在72小時內投藥，醫院24小時都提供。鄭健禹指出，所治療的患者中目前是0感染，性行為前就可以開始服藥，隨著PrEP推廣，桃園醫院已頗有名氣，照顧的感染者人數甚至是林口長庚醫院的5倍。

桃園醫院產科主任呂理政說，20多年來，該院已接生了90多個愛滋寶寶，一個愛滋寶寶誕生，從出生到死亡大約要花費100萬元的健保藥費，該院幫國家省了9億。

呂理政說，90位新生兒中，約有50個是他接生的，常被詢問會不會怕？「其實我還是會怕，因為現在是一家之主，不能只顧自己，也要顧到家人」。他也曾在接生過程被病人的血液、羊水噴到，於是諮詢過感染科醫師後，進行預防性投藥，慶幸最後沒有感染。

桃園醫院小兒感染科主任李倩瑜說，第一次接生愛滋寶寶在2000年，寶寶剛出生就要抽好多血檢測有沒有感染，「我們好像吸血鬼一樣」。透過醫院每個科室互相合作，整個桃醫人的血液裡都有「無歧視」的基因，照顧這些寶寶已成為日常工作。其中一半寶寶的媽媽有毒癮，因此需要關注寶寶的神經學症狀，照顧過程比一般小朋友辛苦很多，大部分小孩都得到妥善照顧，順利出院。

記者會上，感染者也拍攝影片回饋，在得知病情面臨絕望、徬徨無助時，幸好有醫院照護團隊一路相伴，教導正確的醫學知識和新觀念，給予堅定而溫暖的支持。衛福部醫福會執行長林慶豐說，隨著醫療科技的進步，在「U=U」概念的時代裡，期待感染者不僅不受歧視，還值得更好的生活品質。桃園醫院本次榮獲第6屆「政府服務獎」，代表其長期以來對愛滋病患的照護得到社會肯定，他堅信26家部立醫院將持續愛滋照護，永遠不間斷。

王必勝指出，台灣愛滋防治成績已名列亞洲第一。近年來，國際和台灣社會也積極宣導「U=U」概念，國際大型研究證實，HIV感染者只要每天穩定服藥至血中無法檢測到病毒，即使發生無套性行為也不具傳染力，與常人並無差異，不需要特別對待。王必勝也期盼26家部立醫院持續協助更多HIV感染者，幫助台灣的愛滋防治邁向「零感染、零死亡、零歧視」的三零願景。