預防妊娠糖尿病有4要 醫：未控制5年內5成罹二型糖尿病
準媽媽們關心胎兒的健康，但更要照顧好自己的健康，衛福部國健署今公布最新統計發現，第24至28周產檢孕婦中，平均每6位就有1位有「妊娠糖尿病」。醫師表示，妊娠糖尿病雖然是可逆的，但若是產後並未積極追蹤管理，5年後有一半機率罹患第二型糖尿病，同時者也和台灣晚婚、晚育密切相關，因此準媽咪們更得做好追蹤管理。
根據國健署110年7月1日至112年6月30日資料統計，有23萬位孕期24至28周的孕婦進行妊娠糖尿病篩檢服，初步發現異常率約17.2%，平均每6位孕媽咪，就有1位有妊娠糖尿病。
國健署引用國外文獻指出，患有妊娠糖尿病的孕婦罹患妊娠高血壓的風險為未罹患妊娠糖尿病孕婦的1.9倍、引產風險為1.4倍、剖腹產風險為1.3倍、早產風險為1.4倍。此外，有妊娠糖尿病孕媽咪其胎兒過大的風險為未罹患妊娠糖尿病者的1.6倍、入住新生兒加護病房的風險1.4倍。
中山醫院婦產科主治醫師鄭博仁表示，妊娠糖尿病並非疾病，嚴格來說屬於懷孕期間的胰島素阻抗，屬於沒有辦法代謝血糖的糖尿病前期症狀；會更加密切將有相關症狀的孕婦列入管理，建議改變飲食、運動等生活方式，並且監控血糖變化，避免懷孕期間低血糖，以及後續難產、早產等短期風險。
不僅短期的懷孕風險，妊娠糖尿病於產後更需要進行管理。鄭博仁說，妊娠糖尿病雖然不是一種疾病，是一種可逆的狀況，但根據臨床統計，妊娠糖尿病的孕婦產後5年內若沒有管理好，有50%會成為第二型糖尿病，尤其年齡愈大，發生率愈高。
台灣近年來晚婚、晚育的狀況愈來愈多，也有不少透過人工生殖技術懷胎的夫妻。鄭博仁提醒，接受不孕症治療的孕婦更要留心，有時不孕症的發生，與身體代謝、家族史、肥胖有關；且糖尿病本身就是年齡愈大、風險愈高的疾病。因此早期健康介入，產後則設定追蹤期，避免演變成第二型糖尿病。
國健署也提供24至28週孕媽咪接受「空腹、口服75公克葡萄糖1小時及2小時後，共3次血漿葡萄糖測定之妊娠糖尿病篩檢」。
不過，鄭博仁提醒，由於葡萄糖本身不好喝，不少人會抗拒，為了提高接受度有些醫療院所會採取加水稀釋、加氣泡水增加口感等方式，但其實這樣容易造成「偽陰性」的產生，濃度不夠恐怕無法檢驗出正確的血糖，應確實使用「無水葡萄糖」。
國健署長吳昭軍也提供穩定血糖4要訣：
1.健康體重：依懷孕前的BMI，進行整體熱量攝取的規畫，並視懷孕期間的年齡、活動量及體重增加情形進行熱量攝取的調整，相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。
2.均衡飲食：適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物（如：蔬菜、糙米、燕麥等），且飲食盡量清淡又不影響食慾，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。
3.適度運動：適宜的運動頻率為每周3至4次，每次運動前先暖身10 分鐘，接著進行30分鐘中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），再經過10分鐘和緩動作即結束運動，每次運動期間可穿插間歇休息，而運動過程中維持微喘、不渴、不熱為原則。
4.監測血糖：若為妊娠糖尿病孕婦，應定期自我血糖監測，養成良好的血糖監測，不僅可減少低血糖情形的發生，也能顯著改善周產期併發症。建議每日血糖值控制在空腹60到95mg／dl間、餐後1小時60到140mg／dl間、餐後2小時60到120mg／dl間。如經飲食控制及運動方式後，血糖值仍未能達到正常範圍內，可與婦產科醫師或內分泌科醫師進一步討論治療方式。
吳昭軍提醒，由於妊娠糖尿病的孕婦，其母嬰併發症風險相對較高，希望孕媽咪在妊娠第24至28周時，都能善加利用妊娠糖尿病篩檢，以早期發現及早治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言