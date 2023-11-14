預防妊娠糖尿病有4要 醫：未控制5年內5成罹二型糖尿病

準媽媽們關心胎兒的健康，但更要照顧好自己的健康，衛福部國健署今公布最新統計發現，第24至28周產檢孕婦中，平均每6位就有1位有「妊娠糖尿病」。醫師表示，妊娠糖尿病雖然是可逆的，但若是產後並未積極追蹤管理，5年後有一半機率罹患第二型糖尿病，同時者也和台灣晚婚、晚育密切相關，因此準媽咪們更得做好追蹤管理。

根據國健署110年7月1日至112年6月30日資料統計，有23萬位孕期24至28周的孕婦進行妊娠糖尿病篩檢服，初步發現異常率約17.2%，平均每6位孕媽咪，就有1位有妊娠糖尿病。

國健署引用國外文獻指出，患有妊娠糖尿病的孕婦罹患妊娠高血壓的風險為未罹患妊娠糖尿病孕婦的1.9倍、引產風險為1.4倍、剖腹產風險為1.3倍、早產風險為1.4倍。此外，有妊娠糖尿病孕媽咪其胎兒過大的風險為未罹患妊娠糖尿病者的1.6倍、入住新生兒加護病房的風險1.4倍。

中山醫院婦產科主治醫師鄭博仁表示，妊娠糖尿病並非疾病，嚴格來說屬於懷孕期間的胰島素阻抗，屬於沒有辦法代謝血糖的糖尿病前期症狀；會更加密切將有相關症狀的孕婦列入管理，建議改變飲食、運動等生活方式，並且監控血糖變化，避免懷孕期間低血糖，以及後續難產、早產等短期風險。

不僅短期的懷孕風險，妊娠糖尿病於產後更需要進行管理。鄭博仁說，妊娠糖尿病雖然不是一種疾病，是一種可逆的狀況，但根據臨床統計，妊娠糖尿病的孕婦產後5年內若沒有管理好，有50%會成為第二型糖尿病，尤其年齡愈大，發生率愈高。

台灣近年來晚婚、晚育的狀況愈來愈多，也有不少透過人工生殖技術懷胎的夫妻。鄭博仁提醒，接受不孕症治療的孕婦更要留心，有時不孕症的發生，與身體代謝、家族史、肥胖有關；且糖尿病本身就是年齡愈大、風險愈高的疾病。因此早期健康介入，產後則設定追蹤期，避免演變成第二型糖尿病。

國健署也提供24至28週孕媽咪接受「空腹、口服75公克葡萄糖1小時及2小時後，共3次血漿葡萄糖測定之妊娠糖尿病篩檢」。

不過，鄭博仁提醒，由於葡萄糖本身不好喝，不少人會抗拒，為了提高接受度有些醫療院所會採取加水稀釋、加氣泡水增加口感等方式，但其實這樣容易造成「偽陰性」的產生，濃度不夠恐怕無法檢驗出正確的血糖，應確實使用「無水葡萄糖」。

國健署長吳昭軍也提供穩定血糖4要訣：