很久沒開Threads了嗎？近期推5大新功能再給它一次機會

你有多久沒打開Threads了？今年7月推出後用戶數立即飆升的Threads，官方表示每月全球使用數已接近1億里程碑，近期Threads聽取用戶意見，持續更新了許多功能，讓大家在使用上更直覺，也能與朋友們以更多元的方式互動，以下5大更新內容，趕快打開來體驗。

新增投票與GIF貼文功能，現在除了文字及圖片，靈活使用投票及GIF功能讓好友互動更加有趣。＠標記：現在不只可以標記Threads用戶，想@標記Instagram上的好朋友也完全沒問題。編輯功能終於登場，手殘族解方，只要在發布的5分鐘內，都可以再次調整內容，頁面上還會顯示剩下的時間，提醒你加快手速。另一個敲碗已久的更新便是網頁版，現在發文、回文不限只能用手機。而上週末熱騰騰送上的最新更新，就是用戶現在終於可以選擇是否同步分享到Facebook、Instagram，讓發文更隨心所欲。