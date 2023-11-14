很久沒開Threads了嗎？近期推5大新功能再給它一次機會
你有多久沒打開Threads了？今年7月推出後用戶數立即飆升的Threads，官方表示每月全球使用數已接近1億里程碑，近期Threads聽取用戶意見，持續更新了許多功能，讓大家在使用上更直覺，也能與朋友們以更多元的方式互動，以下5大更新內容，趕快打開來體驗。
新增投票與GIF貼文功能，現在除了文字及圖片，靈活使用投票及GIF功能讓好友互動更加有趣。＠標記：現在不只可以標記Threads用戶，想@標記Instagram上的好朋友也完全沒問題。編輯功能終於登場，手殘族解方，只要在發布的5分鐘內，都可以再次調整內容，頁面上還會顯示剩下的時間，提醒你加快手速。另一個敲碗已久的更新便是網頁版，現在發文、回文不限只能用手機。而上週末熱騰騰送上的最新更新，就是用戶現在終於可以選擇是否同步分享到Facebook、Instagram，讓發文更隨心所欲。
而短影音平台TikTok則是宣布與台灣事實查核中心、兒福聯盟合作，於近期推出 #TikTok安全大揭秘 活動，邀請6位知名創作者共襄盛舉，分享參與TikTok數位素養工作坊心得、並推出安全知識短影音，主題涵蓋如何因應虛假訊息、數位身心健康、反霸凌防治、反性剝削等，用戶可於活動頁面發現可輕鬆使用的TikTok安全工具，如家庭安全配對、過濾評論、舉報冒名帳號等功能。若用戶在平台上發現不適當的評論、帳號、影音或直播內容，都能點擊「舉報」，讓TikTok專業的信任與安全團隊進行審核，並決定是否移除該內容。希望透過這活動可以共同提升社群數位素養，攜手打造安全的網路環境。
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