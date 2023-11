感冒超崩潰！秋冬感冒病毒大軍來襲，掌握 5 招輕鬆擊退

圖/shutterstock提供

天氣轉涼進入秋冬,正是感冒好發季節!感冒時咳嗽、鼻塞、發燒……各種症狀都來報到,除了影響工作效率,也會讓人身心俱疲、理智斷線。根據專業消費市場研究顧問公司—東方線上與聯合新聞網進行的「感冒大調查」,咳嗽、喉嚨痛是最多民眾擔憂的感冒症狀 (73.2%),也有超過6成民眾對鼻塞、流鼻水、打噴嚏感到相當困擾。

圖/東方線上調查&聯合線上製作

輕微感冒看似只是處於不舒服狀態,卻會打亂原本的生活節奏。不只讓人喉嚨痛到睡不著,白天無法專心工作,喉嚨「燒聲」還會影響上班族工作表現,在辦公室或捷運上猛咳嗽,更是會讓旁邊的人膽戰心驚。身體虛累累、做什麼都提不起勁,計畫已久的出遊、美食、約會通通停擺,美好生活處處受限。

預防感冒怎麼做?記住 5招 不怕感冒病毒來打擾秋冬氣候濕冷,病毒大軍來勢洶洶,如何在日常生活中做好防護,拒絕病毒來攪局?以下是預防感冒的5個方法,助你擺脫惱人的「感冒體質」:

【預防感冒第1招】維持充足睡眠建議每天要睡滿8小時,讓身體得到充分修復。

【預防感冒第2招】多喝水喝水可幫助代謝,建議每日飲水量達2000毫升,喝水時最好少量多次維持規律。

【預防感冒第3招】營養均衡蔬果中含有的維生素C,可以幫助預防感冒,建議按照國健署「我的餐盤」口訣:「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」,攝取足量的蔬菜水果,並少吃甜食和炸物。

【預防感冒第4招】勤洗手、戴口罩儘管疫情已解封,大環境中仍充滿各式各樣的病毒,不想沾惹病毒上身,勤洗手、戴口罩是關鍵。建議每次出門回家、吃東西前都要用肥皂確實把手洗乾淨,出入人多的場所還是要把口罩戴好戴滿,並且盡量不要用手去摸口鼻、揉眼睛。

【預防感冒第5招】適度運動運動可以促進血液循環,提升免疫力,建議每週運動150分鐘以上。但若已經感冒了,就要讓身體充分休息,體質好的人可以透過散步等低強度運動,讓身體出汗,緩解症狀。

輕微感冒沒時間看醫生?掌握「關鍵成份」症狀退散感冒病毒無孔不入、防不勝防,儘管已經全面防堵,還是有可能會被病毒纏身。調查顯示,當出現輕微感冒症狀時,近6成民眾會自行到藥局/藥妝店購買感冒藥,主要原因是「症狀輕微,不想浪費醫療資源」、「感冒藥 (指示藥) 容易購買取得」、「沒有時間候診」。

「伏冒小綠盒」—普拿疼伏冒加強錠。 圖/普拿疼伏冒提供

「普拿疼伏冒加強錠」含醫師常用處方成份* ,並添加兩顆檸檬的維他命C,服用後30分鐘快速緩解各種感冒症狀,幫助身體恢復元氣,儘早回復日常作息。

家中常備「伏冒小綠盒」,一旦感冒來襲時,及早服用,能夠迅速化解危機,幫助你不錯過生活中各種重要的大小事,健康力就是你的職場競爭力!

* 乙醯胺酚(Acetaminophen)為醫院/診所常用止痛藥退燒成分。(寰宇藥品資料管理(IMS)2011如對產品有任何問題,請直接聯絡普拿疼伏冒消費者服務專線 0800-212259本品為醫師藥師藥劑生指示藥品 / 使用前請詳閱說明書警語及注意事項 / 衛署藥輸字第023784號/ 北市衛藥廣字第112110038號 /英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 / 台北市忠孝西路一段66號24樓 / Trade marks owned or licensed by Haleon ©2023 Haleon or licensorPM-TW-PCF-23-00077