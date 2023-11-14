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大陸冷氣團報到影響到下周日 氣象署：周五一整天都冷 東北部低溫13度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
未來一周氣溫變化趨勢。圖╱氣象署提供
未來一周氣溫變化趨勢。圖╱氣象署提供

中央氣象署簡任技正伍婉華今天指出，東北季風明天減弱，但周四馬上有一鋒面到，通過之後受乾冷空氣影響，強度達東北季風到大陸冷氣團等級，影響到下周日，最冷是周五一整天，周五到周六清晨中部以北及東北部低溫13度，空曠地方更低。

伍婉華表示，今天各地天氣偏涼，低溫約15-17度，本島最低溫出現在新北瑞芳15.2度，白天北部、東北部20-21度，中南部28-29度，其他地區約24-26度。

今天北部、東部、金馬、台中、中部山區有短暫下雨機率，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有比較大雨勢。明天東北季風減弱，溫度回升，基隆北海岸、宜蘭、花東仍有短暫雨，宜蘭有較大雨勢。

伍婉華指出，明天到周四中午前是一周最暖的時候，周四中午之後明顯往下降。周四午後鋒面影響，雲量增多，北部、東部、中部山區有短暫雨，但鋒面過後，周五以後到下周之初天氣轉乾，多數地區可見陽光。

伍婉華指出，這波是乾冷，白天有太陽時還好，夜裡及清晨受輻射冷卻等影響，溫度偏低。最冷是周五一整天，受到東北季風或大陸冷氣團影響，白天中部以北及東北部高溫18、19度，中南部25-26度，其他地區21-23度。

至於周五晚上到周六清晨在中部以北、東北部約13度，其他地區16-17度，沿海空曠地區溫度更低。伍婉華指出，周六晚上到下周日清晨受輻射冷卻影響，溫度一樣偏低，中南部溫差10度以上。

周四午後鋒面影響，氣象署指出，周五一整天都冷。本報資料照片
周四午後鋒面影響，氣象署指出，周五一整天都冷。本報資料照片
周五起天氣轉晴。圖╱氣象署提供
周五起天氣轉晴。圖╱氣象署提供

東北季風 冷氣團 低溫 氣象署

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