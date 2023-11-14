網購族注意！酷澎「這款」收納盒溶出塑膠雜質

喜歡網購的民眾注意了！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不符合食品資訊，其中韓國知名電商平台「酷澎」販售的軟質冷凍收納盒，聚丙烯塑膠類不合格，溶出試驗中被檢出雜質，不符合食品容器規範，目前已全數退運或銷毀。

食藥署今天公布最新不合格產品清單，總計有20個品項違規，食藥署自電商平台「酷澎」採購檢驗的南韓進口品牌「BE TREE」，其軟質冷凍收納盒，產品品質違規不合格。該產品在模擬攝氏25度環境下，使用正庚烷測試1小時，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為38ppm，超過合格標準「30ppm以下」，3組共2.94公斤，全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說，過往塑膠收納盒不合格，多半發生在從中國大陸進口的品項，來自韓國的是第一次違規，所以後續這個進口商自韓國輸入，同號列的收納盒，在邊境檢驗標準，會從2%到10%一般抽批，調整為20%到50%加強抽批，不過其餘從韓國進口的塑膠收納盒，仍維持一般抽批。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，這項試驗是聚丙烯塑膠類的檢驗，主要是模擬在日常生活中的情境，並非健康測試，因為民眾常用來盛裝食物，而試驗結果溶出殘渣，代表是品質不良的塑膠容器，不適合當作食器。

另外，天冷民眾會食用人蔘補身體，不過從朝馨貿易有限公司從中國大陸進口的吉林鮮人蔘，檢出殘留農藥陶斯松0.03ppm，超過標準值的0.01ppm，林金富指出，檢出的陶斯松，在台灣可使用於茶葉、紅豆或綠豆等乾豆類及大小漿果類等10餘種，不包含人蔘，而這也是該業者首次不合格。

林金富也說，從菲律賓進口的香蕉醬，檢出甜味劑糖精，濃度介於每公斤0.07克到0.08克，依照食安法規定，香蕉醬不可以使用甜味劑糖精，而本次違規都涉及同一個報驗義務人「鴻猷國際開發有限公司」，將該輸入業者從一般抽批調整為加強抽批，其餘菲律賓香蕉醬仍為一般抽批。

先前常檢出違規的中國大陸辣椒粉，這次又被檢出殘留農藥克美素0.98 ppm，林金富說，該輸入業者加強抽批調整為逐批，從今年元旦以來，累積到11月6日，中國輸入的辣椒粉在邊境報驗278批、1881.62公噸，其中11批抽驗不合格、74.31公噸，不合格率3.96%，目前針對整個中國辣椒粉輸入，會採取加強抽批查驗。

另外，林金富也提到，印尼輸入的調味醬，檢出二氧化硫超標，該報驗義務人已經被調整為逐批查驗，而印尼調味醬自今年年初到11月6日，共輸入1251批次、797.06公噸，其中23批不合格、20.30公噸，不合格率為1.84％，食藥署已在10月13日函請印尼政府，在本月27日前回覆書面改善說明。

食藥署今天公布的20個違規品項分別為，菲律賓出口香蕉醬3批；中國大陸出口翻椒紅椒粉、鮮辣椒、鮮辣椒、一次性盤叉組及叉盤餐具套裝組容器具、吉林鮮人蔘；印尼出口綠豆、美國出口胭脂樹紅籽醬、西芹、芹菜；印尼出口調味醬及青蔥；韓國出口軟質冷凍收納盒；新加坡出口叻沙醬與調味醬；越南出口木製料理湯匙及黑木耳。