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醫療院所健保點值明討論 薛瑞元：疫情補貼明年不再有
新冠肺炎疫情過後，民眾醫療利用率大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會將於明日討論補助方式，預計依民國108年第一、第二季點數計算，超出部分「1點以1元按季核算」，再加以其他點值平均，將補到點值0.9元。
衛福部長薛瑞元今參與「2023生技論壇-生醫科技大未來」活動，並於會前受訪表示，健保點值補貼議題，由健保署提案進行討論，原因是今年三月新冠肺炎疫情降級、改類後，民眾就醫增加，讓門診、住院量大幅上升，尤其第二季較多，且醫療費用回歸健保給付，這在去年健保總額協商時，沒有預期到的，此屬於「非預期風險或政策改變」，而對醫院造成衝擊。
至於，要如何補貼，薛瑞元說，希望給予健保會委員充分討論的空間，因此，不多做發言，而目前提案確實是採用安全準備金加以補貼。至明年就沒有這方面的問題，相關疫情相關風險均已納入評估。
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